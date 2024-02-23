В Московской консерватории прошел юбилейный концерт пианиста Юрия Розума

В первом отделении концерта музыкант исполнил Этюд до минор, Фантазия-экспромт и Вальс до-диез минор Фредерика Шопена

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Юбилейный концерт народного артиста России пианиста Юрия Розума, которому 22 февраля исполнилось 70 лет, прошел в Большом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского. Музыкальный вечер стал первым концертом фестиваля "Юрий Розум. 50 лет на сцене".

В первом отделении концерта пианист исполнил Этюд до минор, Фантазия-экспромт и Вальс до-диез минор Фредерика Шопена. Он отметил, что Шопен - один из его "самых любимых композиторов", он также родился с ним в один день. "Это его неофициальная, но верная дата. Но, кроме всего этого, он сыграл судьбоносную роль в нашей семье. Потому что мой юный дед, офицер, услышал юную пианистку, играющую "Вальс си минор" Шопена, и сказал, что женится на ней. Женился. И если бы не Шопен, я бы здесь с вами не был", - рассказал пианист на открытии вечера.

После Розума на сцену вышли советский и российский джазовый пианист Даниил Крамер вместе с контрабасистом Сергеем Васильевым. Музыканты сыграли Этюд ми мажор Шопена и "Странный блюз".

Розума также поздравили солист Московского музыкального театра "Геликон-опера" Михаил Гужов и народный артист РФ Александр Домогаров. С музыкальными поздравлениями выступили стипендиаты Международного благотворительного фонда Юрия Розума и Академический большой хор "Мастера хорового пения" под руководством народного артиста России Льва Конторовича. Хор исполнил несколько важных для пианиста сочинений, включая Вокализ и Итальянскую польку Рахманинова.

Второе отделение открылось Увертюрой из оперы "Руслан и Людмила" Михаила Глинки в исполнении Симфонического оркестра Министерства обороны РФ, за дирижерский пульт встал Сергей Дурыгин. Также прозвучала Каватина Алеко из оперы "Алеко" Сергея Рахманинова в исполнении Гужова - одна из "любимых опер" пианиста. Заслуженная артистка России Нина Шацкая выступила с балладой "Век одиночества", которую написал аргентинский композитор Астор Пьяццолла. Кроме того, на сцену вышел народный артист России Эммануил Виторган. В завершении концерта сам пианист исполнил Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Розум в беседе с ТАСС назвал юбилейный концерт музыкальным воплощением истории его жизни. "Какие-то пласты моей биографии представлены музыкально. Стипендиаты фонда символизирует мое музыкальное детство и студенческие годы. Филармонические годы - мои коллеги по сцене тех времен, среди них - Даниил Крамер и Александр Домогаров. Страничка о папе - вокальная, ее воплощает Михаил Гужов, страничка о маме, которая руководила Академическим хором русской песни радио и телевидения СССР и России, - замечательная народница Елизавета Антонова, (она исполнила "Белилицы - румяницы вы мои" Сергея Рахманинова - прим. ТАСС)", - пояснил пианист.

Пианист Розум

В репертуаре Юрия Розума более 30 сольных программ из произведений выдающихся композиторов, 20 концертов для фортепиано с оркестром, а также для камерных ансамблей. Маэстро преподает в Российской академии музыки им. Гнесиных и Московском государственном институте музыки им. Шнитке, возглавляет четыре благотворительных фонда по поддержке музыкально одаренных детей. Его именем названы три музыкальные школы, восстановленные и эффективно работающие при его поддержке.

О фестивале

"Я хочу посетить с этим фестивалем все города, с которыми я очень близко связан. То есть города, где есть школа моего имени и имени моего отца, Александра Розума, это Ржев. Фестиваль будет проходить в августе на открытой площадке "Завидово". Планируется довольно масштабные события, тоже с оркестром и со звездным составом. Все закроется в конце октября в "Заряде", это уж как-то стало хорошей традицией - мой прошлогодний фестиваль памяти отца также проходил в этом замечательном зале", - рассказал мэтр ТАСС.

Он также отметил, что программа каждого концерта фестиваля будет особенной. "Она будет и чисто музыкальной и художественной, а иногда она будет представлена творческой встречей, разговором, как это было на фестивале "Концерт длиною в жизнь", который был посвящен столетию Александра Розума. Это был не простых калейдоскоп музыкальных номеров, каждый концерт становился вечером воспоминаний, который всегда сопровождался музыкой. Мне хотелось воссоздать живой образ отца, атмосферу наших домашних музыкальных вечеров, нашей музыкальной гостиной, различные жизненные эпизоды. Какие-то из концертов фестиваля в этом году будут проходить в таком же формате", - поделился пианист.