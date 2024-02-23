Донцова заявила, что Россию невозможно сломить благодаря мужеству бойцов СВО и их жен

Писательница также рассказала, что в зоне спецоперации тяжелое ранение руки получил ее крестный сын

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Писательница Дарья Донцова рассказала ТАСС, что посещает Главный военный клинический госпиталь им. Н. Н. Бурденко, где находятся раненные в зоне специальной военной операции солдаты. Она уверена, что благодаря мужеству военных, их жен и матерей Россию никому и никогда не удастся сломить.

"Да, посещаю госпиталь Бурденко, челюстно-лицевое отделение. Приезжаешь туда с книгами, не только своими. В челюстно-лицевом отделении в Бурденко с ранеными может быть кто-то из родственников: мама или жена. Они приезжают и помогают своим мужьям, помогают своим сыновьям. Это просто какой-то женский подвиг. Я смотрю на этих молодых девочек, жен, этих ребят и думаю, что в нашей стране все хорошо, нашу страну никогда не поставить на колени", - сказала писательница.

Донцова также поделилась, что в зоне СВО тяжелое ранение руки получил ее крестный сын, сейчас он проходит лечение. Писательница поблагодарила военных медиков, которые спасли ему жизнь и руку.