В Петербурге открылся культурно-патриотический фестиваль "Русские меняют мир"

Он продлится до 24 февраля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 февраля. /ТАСС/. Показы фильмов о героях специальной военной операции, выставка военной техники, встречи с военными поэтами и прозаиками пройдут на культурно-патриотическом фестивале "Русские меняют мир", который открылся в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" в День защитника Отечества. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Фестиваль будет проходить до 24 февраля. "В программе - выступление финалистов национального проекта патриотической песни "Родники", концерт Виталия Аксенова и группы "Артель", спектакли и фильмы о героях СВО, выступления Росгвардии по рукопашному бою, работа кинологов, запуск беспилотников. В интерактивном тире можно будет проверить свои навыки в стрельбе или принять участие в мастер-классах по авиамоделированию и парапланерному спорту, изготовлению сухих армейских душей и валенок, заливке окопных свечей, плетению маскировочных сетей и других", - говорится в сообщении пресс-службы.

Вход на фестиваль свободный, оформить билет и получить дополнительную информацию можно на официальном сайте проекта. 23 февраля в Поэтической гостиной состоятся встречи с литературным критиком Алексеем Колобродовым, литературоведом Олегом Демидовым, современными военными поэтами и прозаиками Анной Долгаревой, Игорем Карауловым, Дмитрием Молдавским, Элиной Цыркуль и другими. Одним из ярких событий первого дня фестиваля также станет показ спектакля "Мы непобедимы" от оренбургского театра.

24 февраля пройдет награждение победителей конкурса "Мой герой СВО47", который проводился при поддержке правительства Ленинградской области. В течение двух дней на уличной площадке будет представлена военная и специальная техника.