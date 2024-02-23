В Архангельской области выпустили деревянные марки с 10-ю разными узорами

Тираж составил 100 экземпляров

ТАСС, 23 февраля. Создана уникальная коллекция деревянных марок из березы с узорами Архангельской области, изделия выпустят лимитированным тиражом. Об этом ТАСС сообщил автор проекта Валерий Сушков.

"В Архангельской области на предприятии народных художественных промыслов "Беломорские узоры" создана уникальная коллекция из десяти деревянных марок из березы с уникальными художественными узорами региона: борецкая, пучугская (северодвинская), пермогорская, уфтюжская, ракульская, мезенская, пижемская, онежская, важская (шенкурская) и каргопольская", - рассказал Сушков.

На марках изображены различные традиционные узоры региона в красных, синих, белых и зеленых оттенках. Например, для каргопольских росписей характерен цветочный рисунок, а на марке представлена ветвь с тремя бутонами. В основе пижемской лежит узорчатый ромб.

Каждая марка имеет свой уникальный номинал. Автор проекта подчеркнул, что коллекцию выпустят лимитированным тиражом в 100 экземпляров.

Предприятие народных художественных промыслов "Беломорские узоры" ведет свою историю с февраля 1968 года, поставив своей задачей возрождение, сохранение и развитие традиционных художественных промыслов Севера, объединив резьбу и роспись по дереву, декоративную вышивку, ручное ткачество и вязание, каргопольскую глиняную игрушку. Большинство изделий отнесены к изделиям признанного художественного достоинства.

Сушков - историк почты, документалист, режиссер, обладатель географического Оскара "Хрустальный компас - 2021", член Русского географического общества и Союза журналистов России.