Кабмин выделит более 613 млн рублей на реставрацию усадьбы Высокое в Смоленской области

В отреставрированном помещении школы будут заниматься студенты технологического колледжа, входящего в состав областного лицея-интерната "Феникс"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ выделит в этом году 613,4 млн рублей на ремонт и реставрацию зданий усадьбы Высокое в Новодугинском районе Смоленской области. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"На территории объекта культурного наследия федерального значения за счет средств резервного фонда правительства будут восстановлены усадебная школа и церковь Тихвинской иконы Божией Матери. Оба этих объекта были построены во второй половине XIX века. На реставрацию школы будет направлено более 430 млн рублей, а на восстановительные работы в церкви - 182,8 млн рублей", - отмечается на сайте правительства.

Предполагается, что в отреставрированном помещении школы будут заниматься студенты технологического колледжа, входящего в состав областного лицея-интерната "Феникс". С 1 сентября 2024 года там планируется запустить обучение по программам "Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования" и "Информационные технологии и программирование".

"Таким образом, в Смоленской области появится новый образовательный центр, который будет готовить специалистов, востребованных в агропромышленном комплексе", - отметили в кабмине.