Швыдкой обсудил в Астане наращивание культурно-гуманитарных связей между РФ и Казахстаном

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству заявил, что двухсторонние отношения находятся сейчас на лучшем уровне за последние 10 лет

АСТАНА, 24 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и госсоветник Казахстана Ерлан Карин обсудили в Астане наращивание российско-казахстанского сотрудничества в культурно-гуманитарной и научно-образовательной сферах. Об этом сообщили в посольстве РФ в Казахстане.

"Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин провел встречу со специальным представителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким и послом России в Казахстане Алексеем Бородавкиным. Обсуждались вопросы наращивания российско-казахстанского сотрудничества в культурно-гуманитарной и научно-образовательной сферах, - говорится в сообщении.

Швыдкой находится в Астане в связи с концертом российских и казахстанских исполнителей в рамках проекта "Музыка без границ". Концерт прошел в пятницу в столице Казахстана с участием виолончелиста Сергея Ролдугина и скрипача Павла Милюкова. В мероприятии приняли также участие известные казахстанские певцы Салтанат Ахметова и Динмухамед Кошкинбаев, симфонический оркестр театра "Астана Опера" под управлением Абзала Мухитдина. В беседе с журналистами Швыдкой заявил, что российско-казахстанские отношения, в том числе в культурном плане, находятся сейчас на лучшем уровне за последние 10 лет.