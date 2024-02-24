В Москве прошла премьера фильма "СВОими глазами" к годовщине начала спецоперации

Картина стала первой документальной работой об СВО продюсерской студии "Insight People"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Фильм, посвященный историям жителей ДНР, Курской, Орловской и Белгородской областей, представили в столице, передает корреспондент ТАСС.

Премьера киноленты "СВОими глазами" приурочена к годовщине начала специальной военной операции. Фильм объединяет пять историй жителей российских регионов, каждый из которых вносит посильный вклад в приближение общей победы. Особенность проекта - повествование ведется самими героями при отсутствии авторских комментариев. Создатели фильма из продюсерского центра "Insight People" отмечают, что это было сделано намеренно.

"Когда мы смотрим документальные фильмы, то волей-неволей формируем свое отношение к фактам через личность рассказчика. С одной стороны, возможно будет сложнее без пояснений воспринимать слова героев, с другой - каждый сможет сделать собственные выводы, дать по-настоящему индивидуальную оценку увиденному", - заявил автор сценария фильма Павел Шинкарев.

Кроме того, создатели картины считают, что об историях простых людей, помогающих фронту, должны знать как можно больше зрителей, это способствует укреплению единства народа.

"Мы решили не ограничиваться только офлайн-премьерой проекта, ведь мы считаем важным донести истории этих людей до широкой аудитории. Любой желающий сможет посмотреть наш проект на платформе Rutube", - рассказал ТАСС Шинкарев.

Кинофильм является первой документальной работой о спецоперации продюсерской студии "Insight People", входящей в состав Газпром-медиа холдинг.