Главный приз Берлинале выиграл фильм о вывезенных из Африки объектах искусства

Принимая награду, режиссер ленты Мати Диоп выразила надежду на возвращение культурных ценностей обратно на континент

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Документальный фильм "Дагомея", который рассказывает об украденных из Африки колонизаторами объектах искусства, получил главную награду Берлинского кинофестиваля - "Золотого медведя". Трансляция велась на сайте киносмотра.

Фильм француженки Мати Диоп повествует о вывезенных в 1982 году из существовавшего до 1900 г. государства Дагомея во Францию объектах искусства. Сама режиссер известна в том числе по полученному Гран-при Каннского фестиваля 2019 года за ленту "Атлантика". Принимая награду Берлинале, она выразила надежду, что в вопросе объектов трофейного искусства, вывезенных из Африки, "наступит справедливость" и все будет возвращено на континент.

Гран-при жюри Берлинского кинофестиваля фестиваля получил южнокорейский режиссер Хону Сан-су за фильм "Нужды путешественника". За лучшую режиссуру удостоен "серебряного медведя" доминиканец Нельсон Карло де лос Сантос Ариас за фильм "Пепе". Победителем в номинации "Лучшая актерская работа" признан американец Себастьян Стэн за участие в ленте "Другой человек".

Из года в год сеансы Берлинского кинофестиваля посещают в общей сложности более 300 тыс. человек, в разных программах представлены сотни фильмов, аккредитацию запрашивают тысячи журналистов со всего мира. Кинофорум приносит в казну федеральной земли Берлин по €120-130 млн.