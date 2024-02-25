В Москве Театр наций представит спектакли Фестиваля театров малых городов России

В частности, 26 февраля на малой сцене покажут спектакль "Папа"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Государственный театр наций под руководством народного артиста РФ Евгения Миронова проведет в Москве гастроли спектаклей - победителей XX Фестиваля театров малых городов России. Показы пройдут 25-27 февраля, сообщили ТАСС в пресс-службе Театра наций.

"Юбилейный XX Фестиваль театров малых городов России состоялся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации с 29 мая по 5 июня 2023 года в Магнитогорске. Победителей из 16 театров-участников определило жюри во главе с режиссером Маратом Гацаловым. В состав жюри вошли народная артистка РФ Ольга Остроумова и ведущие театральные критики России", - рассказал ТАСС художественный руководитель фестиваля Миронов.

Он отметил, что фестиваль выявил сразу трех победителей. Гран-при в номинации "Лучший спектакль большой формы" удостоились два лауреата - "Лавр" режиссера Алексея Вотякова (Магнитогорский драматический театр им. А. С. Пушкина) и "Папа" Драматического театра из Комсомольска-на-Амуре (режиссер - Дмитрий Акриш). В номинации "Лучший спектакль малой формы" победила постановка "Черная пурга" режиссера Филиппа Гуревича (Новокузнецкий драматический театр).

"Следуя традиции, мы покажем эти спектакли в Москве. И я уверен, что они будут одинаково интересны как профессионалам, так и любителям театра", - заявил Миронов. Он добавил, что впервые спектакли - победители фестиваля будут показаны в Москве сразу на двух площадках: 25 февраля в 19:00 на сцене Центрального академического Театра Российской армии будет представлен "Лавр" Магнитогорского драматического театра им. А. С. Пушкина, 26 февраля в 14:00 и в 20:00 на малой сцене Театра наций покажут спектакль "Папа" Драматического театра из Комсомольска-на-Амуре, а 27 февраля в 16:00 и 20:00 на той же площадке пойдет "Черная пурга" Новокузнецкого драматического театра.

Фестиваль театров малых городов России - одно из главных направлений деятельности Театра наций и одно из важнейших событий культурной жизни регионов страны. Первым его адресом была Москва, за ней последовали Лысьва, Балаково, Пятигорск, Коломна и Зарайск, Дубна, Вольск, Тобольск, Новороссийск, Камышин, Набережные Челны, Нижний Тагил. В программах фестиваля приняли участие свыше 7 тыс. профессионалов, 270 спектаклей из 100 городов, а зрителями стали более 100 тыс. человек.