Воронежская область направит 750 млн рублей на реконструкцию дворца внучки Николая I

Реставрация продлится до 2026 года

ВОРОНЕЖ, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Воронежской области направят 750 млн рублей на реконструкцию Дворцового комплекса Ольденбургских в селе Рамонь, который до революции принадлежал внучке императора Николая II Евгении Ольденбургской. Реконструкция продлится до 2026 года, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

"Мы вложили немало труда и средств, чтобы сохранить объект и восстановить его в историческом виде. Из областного бюджета на реставрацию дворцового комплекса в 2024-2026 годах заложили 750 млн рублей: в 2024 году - 150 млн рублей, в 2025 и 2026 годах - по 300 млн рублей", - сообщил он.

Гусев отметил, что в имении находится одноэтажное строение, где ранее размещались службы дворца Ольденбургских. В настоящее время его восстанавливают, уже провели "демонтаж кровли и внутренних перегородок, а также устройство монолитных фундаментов под несущие стены, стропильной системы и обрешетки кровли северной части здания, ведется работа по кровельному покрытию". В южной части здания ведется монтаж монолитного пояса, а также кирпичной кладки внутренних перегородок здания. По данным губернатора, в восстановлении дворцового комплекса в том числе помогают меценаты, на деньги Фонда поддержки культурного наследия Воронежской области начали реставрацию ворот с двумя башнями, которую планируют завершить к октябрю.

"В планах продолжить реставрацию в самом дворце. В ближайшее время будет опубликована конкурсная документация для проведения инженерных работ", - добавил губернатор Воронежской области.

Дворцовый комплекс Ольденбургских в поселке Рамонь под Воронежем до революции принадлежал принцессе Евгении, внучке императора Николая I и племяннице Александра II. Комплекс включает единственный в Черноземье трехэтажный дворец в неоготическом стиле, а также дом с ризалитами, здания свитского корпуса и разных служб, большой парк. В 2013 году на территории комплекса в Рамони создан музей - историко-культурный центр "Дворцовый комплекс Ольденбургских", ежегодно он принимает около 50 тыс. туристов, в настоящее время открыт его цокольный этаж, а первый, второй и третий этажи дворца находятся на реставрации.