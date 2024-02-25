Филиал Третьяковской галереи в Самаре могут открыть в первом полугодии 2024 года

Открытие филиала в городе несколько раз переносили

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Открытие филиала Государственной Третьяковской галереи в Самаре может состояться уже в первом полугодии 2024 года. Об этом ТАСС на суперфинале конкурса "Лидеры России" сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Я очень надеюсь, что в первом полугодии текущего года открытие [филиала Третьяковской галереи в Самаре] состоится. Работа ведется активно", - сказал он.

Азаров отметил, что Министерство культуры РФ создало специальную рабочую группу по этому вопросу, что помогает ускорить реализацию проекта.

Открытие филиала Третьяковки в Самаре несколько раз переносилось. Ранее директор департамента музеев Минкультуры России Елена Харламова сообщала, что филиал галереи в Самаре откроется в 2024 году.

Филиал Третьяковки в Самаре расположится в отреставрированном здании фабрики-кухни Завода имени А. А. Масленникова, построенном в 1932 году по проекту архитектора Екатерины Максимовой в виде серпа и молота. Зданию присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.

Суперфинал пятого сезона конкурса "Лидеры России" стартовал 23 февраля в столичном "Манеже". Участие принимают 302 суперфиналиста из 63 регионов России и 4 стран, победители станут известны 25 февраля.