Зимний фестиваль искусств в Сочи установил новый рекорд посещаемости

Точные данные по посещаемости мероприятия станут известны позже

СОЧИ, 25 февраля. /ТАСС/. XVII Зимний международный фестиваль искусств в Сочи под артистическим руководством народного артиста СССР Юрия Башмета в этом году установил новый рекорд посещаемости. Об этом сообщил Дмитрий Гринченко - генеральный директор Русского концертного агентства (РКА), которое организовывает фестиваль.

"Посещаемость в этом году превзошла даже наши прошлогодние небывалые показатели. Причем не только в Зимнем театре, но и в Зале органной и камерной музыки имени А. Ф. Дебольской на целом ряде проектов, таких аншлагов там я не видел никогда", - сказал он на пресс-конференции, посвященной закрытию фестиваля искусств, и добавил, что точные данные по посещаемости мероприятия станут известны позже.

"Активно зритель стал идти и на другие фестивальные площадки - в зал "Чайка" на Морвокзале, где мы каждый год что-то делали. Мы считали ее экспериментальной зрительской площадкой, теперь - полноценной", - уточнил Гринченко.

По его словам, многие из молодых музыкантов, которые несколько лет назад были учениками Музыкальной академии Юрия Башмета, которая является центральным образовательным проектом Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи, уже становятся участниками самого фестиваля. "Именно это и формирует ту самую профессиональную среду фестиваля, которая долгие годы будет помогать развиваться академическому профессиональному искусству в нашей стране", - отметил директор РКА.

О фестивале

XVII Зимний международный фестиваль искусств под руководством маэстро Башмета открылся в Сочи с 14 февраля. По традиции фестиваль собирает в Сочи лучшие концерты академической, джазовой, этнической музыки, шедевры балета, драмы, выставки и многое другое.

Среди участников этого года Ильдар Абдразаков, Евгений Миронов, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Михаил Пореченков, Игорь Бутман, Денис Мацуев, Светлана Захарова, Башмет и сразу три его коллектива - камерный ансамбль "Солисты Москвы", Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" и Всероссийский юношеский симфонический оркестр.

Иностранные участники XVII Зимнего международного фестиваля искусств в этом году представлены коллективами и солистами из Китая, Бахрейна, Италии, Франции и Германии, многие из них играют на редких инструментах.

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