В Тульской области откроют музей Родиона Щедрина

Для этой цели выкуплен дом, в котором жили родители и дед композитора

ТУЛА, 25 февраля. /ТАСС/. Благотворительный фонд Валерия Гергиева и правительство Тульской области создадут музей Родиона Щедрина на его малой родине в Алексине. Для этой цели выкуплен дом, в котором жили родители и дед композитора, просчитана стоимость ремонтных работ и благоустройства, сообщила пресс-служба облправительства.

"Дом-музей Щедриных в Алексине станет ярким дополнением отрасли культуры региона. В нем будут собраны уникальные материалы о жизни и творчестве Родиона Щедрина. Это совместный проект Фонда Гергиева и правительства Тульской области. Фонд выкупил дом, где провел детство и куда потом часто возвращался Родион Щедрин", - говорится в сообщении.

О планах по созданию музея 25 февраля на совместной пресс-конференции в Москве рассказали губернатор Алексей Дюмин и генеральный директор Большого театра, художественный руководитель - директор Мариинского театра Валерий Гергиев. "Надеемся, что это будет больше, чем музей, что проект будет жить и развиваться. Хотелось бы, чтобы в имении Щедриных звучала музыка, проходили творческие мероприятия с участием артистов Большого и Мариинского театров", - приводит пресс-служба слова Дюмина.

Гергиев подчеркнул, что репертуар Мариинского театра невозможно представить без произведений Родиона Щедрина, кроме того, в 2025 году будет отмечаться 100 лет со дня рождения его жены, балерины Большого театра Майи Плисецкой, которой не стало в 2015 году. "Кажется символичным, что мы, ее друзья и друзья композитора, преисполнены желания не только сохранить, но и навсегда прописать в регионе и в России имя этого великого русского классика, Родиона Константиновича Щедрина", - сказал Гергиев.

Отмечено, специалисты подготовили концепцию экспозиции. О планируемой дате открытия музея на данный момент не сообщается.

О Щедрине

Родион Щедрин - российский композитор и пианист, народный артист СССР. Первый же балет композитора - "Конек-горбунок" (1960 год) - был поставлен на сцене Большого театра. В 1973 году Щедрин возглавил Союз композиторов РСФСР и занимал пост председателя организации до 1989 года.

Творчество композитора отличает частое обращение к сюжетам крупнейших русских писателей - Николая Гоголя, Николая Лескова, Льва Толстого, Антона Чехова, Владимира Набокова и фольклору. В золотой фонд отечественной музыкальной культуры вошли балеты "Анна Каренина", "Чайка", оперы "Не только любовь", "Лолита", "Очарованный странник", симфонические и камерные музыкальные сочинения, музыка к фильмам "Высота", "Нормандия - Неман", "А если это любовь?" и другие произведения Щедрина, которые исполняются на лучших мировых и российских сценах.