Солистка Большого театра Дурсенева отметит юбилей в Московском международном доме музыки

В 2024 году артистке исполнится 60 лет

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Заслуженная артистка России, солистка Большого театра, меццо-сопрано Александра Дурсенева отпразднует свой юбилей в зале имени Альфреда Шнитке Московского международного дома музыки (ММДМ) в понедельник. На праздничном вечере зрителям представят театрализованную мультижанровую программу, в которую войдут арии и дуэты из известных опер, романсы, музыка кабаре и инструментальные композиции.

"В этом году у меня двойной юбилей - я отмечаю 60-летие и 30-летие творческой деятельности в Большом театре, - рассказала певица. - Дом музыки я выбрала не случайно, ведь здесь мы уже воплощали самые разные экспериментальные идеи. А сейчас я хочу представить особенную программу и показать не только классический оперный репертуар артистки Большого театра, но и все те стили, направления и жанры, которые увлекают меня сегодня. Я сделаю это в компании моих друзей-музыкантов. Это будет программа-фейерверк, настоящий концерт-праздник!"

В концерте примут участие солист Большого театра Всеволод Гривнов, солистка и художественный руководитель фонда "Бельканто" Татьяна Ланская, солист Мариинского театра Владимир Самсонов, солист Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Роман Улыбин. Также в этот вечер на сцену выйдут артист РАМТа Денис Баландин, кларнетист Евгений Варавко, аккордеонист Сергей Осокин, виолончелист Андрей Березин, гитарист Дмитрий Бородаев и другие музыканты. В пресс-службе добавили, что авторские иллюстрации художницы Жанны Яковлевой дополнят музыкальную основу вечера.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ММДМ, коллеги и друзья Дурсеневой преподнесут ей музыкальные подарки - каждый из них исполнит сольный номер, а затем выступит в ансамбле с именинницей. В этот вечер прозвучат арии и сцены из опер Петра Чайковского, Шарля Гуно, Джоаккино Россини и Сергея Прокофьева, оперетт Франца Легара "Страна улыбок" и "Веселая вдова", сочинения Александра Вертинского, Арнольда Шенберга и Мануэля де Фальи, а также песни Курта Вайля, написанные для кабаре и бродвейских мюзиклов. Режиссером вечера станет Владислав Колпаков.

Об Александре Дурсеневой

Певица исполнила множество знаковых партий в лирических, комедийных и драматических спектаклях как в России, так и за рубежом. Она воплотила образы Ратмира ("Руслан и Людмила"), Арзаче ("Семирамида"), миссис Квикли ("Фальстаф"), Марфы ("Хованщина"), Любаши ("Царская невеста") и многие другие.

Дурсенева пела на сценах Парижской национальной оперы, Королевской оперы "Ковент-Гарден" (Лондон), театров Ла Скала (Милан) и Ла Фениче (Венеция), Датской королевской оперы, залов Плейель (Париж), Концертхаус (Вена), Концертгебау (Амстердам). Дискография оперной певицы включает сольные альбомы, выпущенные фирмой "Мелодия". Как отметили в пресс-службе ММДМ, Дурсенева также представила "ряд тематических проектов, посвященных творчеству [Модеста] Мусоргского, [Камиля] Сен-Санса, [Франческо] Чилеа, [Курта] Вайля". "Часть из них с успехом прошла в залах Дома музыки, что во многом и определило выбор сцены для праздничного вечера", - добавили там.