Умер народный артист России Эрнст Романов

Актеру было 87 лет

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Народный артист России Эрнст Романов умер в возрасте 87 лет, сообщается на сайте Санкт-Петербургского театра им. Андрея Миронова.

"25 февраля ушел народный артист России Эрнст Романов. Легендарный актер, он сыграл более двухсот ролей в кино, воплощал героев из мирового репертуара в театре. Ему всегда блестяще удавалось наделять своих персонажей незаурядными качествами, особенными деталями и создавать запоминающиеся образы. Он был ведущим артистом Русского театра Эстонии, выступал на сцене Театра Ленсовета, Театра имени А. С. Пушкина и БДТ", - говорится в сообщении.

Родился 9 апреля 1936 года в Кабаковске (ныне Серов, Свердловская область). Романов снимался в таких фильмах, как "Вкус хлеба", "На всю оставшуюся жизнь", "Пропавшие среди живых" и других.