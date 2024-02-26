Гагаринский бал пройдет в Доме Пашкова Российской государственной библиотеки

Он состоится 1 марта

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Первый Всероссийский Гагаринский бал, посвященный 90-летнему юбилею первого космонавта Юрия Гагарина, пройдет 1 марта в Доме Пашкова Российской государственной библиотеки. Об этом сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"В Год семьи в России, в первый день весны - 1 марта 2024 года - в Москве в Доме Пашкова Российской государственной библиотеки в честь 90-летнего юбилея первого космонавта нашей планеты, Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Юрия Алексеевича Гагарина состоится первый Всероссийский Гагаринский бал", - сказали организаторы.

Среди участников бала - кадеты, школьники, студенты, члены клубов исторического танца и ветераны Москвы и Московской области, города Гагарина Смоленской области, Саратова, Оренбурга, Калуги, Курска, Ржева, Кунгура. Почетными гостями бала станут заслуженный работник культуры РФ, племянница первого космонавта Тамара Филатова, куратор международных выставочных проектов, племянница Наталья Гагарина, герои России, летчики-космонавты с супругами. Кроме того, к участникам мероприятия обратится экипаж российского сегмента МКС.

Первый Гагаринский бал пройдет в рамках культурно-просветительского проекта "Два Гагарина", который посвящен двум знаковым юбилеям 2024 года - 90-летию со дня рождения Гагарина и 195-летию со дня рождения родоначальника русского космизма Николая Федорова, потомка рода князей Гагариных.

Организаторы бала - Центр популяризации космонавтики "Космос вдохновляет" в партнерстве с Российской государственной библиотекой. Партнерами также выступили Объединенный мемориальный музей-заповедник Ю. А. Гагарина, Ассоциация музеев космонавтики России, Центральный офицерский клуб воздушно-космических сил Министерства обороны Российской Федерации, Клуб возрождения русского бала "Реверанс".

ТАСС - главный информационный партнер мероприятия.