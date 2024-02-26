Как следует из документа, Конкина наградили за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой актера Владимира Конкина, более всего известного по роли старшего лейтенанта Владимира Шарапова в фильме "Место встречи изменить нельзя". Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, Конкин награждается за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Конкину 72 года. Он родился в Саратове, в 1972 году окончил Саратовское театральное училище им. И. А. Слонова (ныне Театральный институт Саратовской государственной консерватории, академии, им. Л. В. Собинова). Служил в театрах Харькова, Киева и Москвы.

В кино дебютировал в 1973 году, сыграв роль революционера Павла Корчагина в телефильме "Как закалялась сталь" по роману Николая Островского (режиссер Николай Мащенко). В 1970-х годах также снялся в картинах "Романс о влюбленных" (1974, режиссер Андрей Кончаловский), "Марина" (1974, Борис Ивченко), "Аты-баты, шли солдаты..." (1976, Леонид Быков) и других.

Широкую известность ему принесла роль старшего лейтенанта Владимира Шарапова в телефильме Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя" по роману Аркадия и Георгия Вайнеров "Эра милосердия" (1979).