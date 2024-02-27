Александра Франк представила на "Ленфильме" свой дебютный художественный фильм

Картина состоит из пяти новелл о любви

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Петербургская премьера нового комедийного киноальманаха "Он + Она", который стал дебютом в художественном кино режиссера и сценариста Александры Франк, состоялась на петербургской киностудии "Ленфильм", передает корреспондент ТАСС.

"На самом деле уже в названии фильма заложен сакральный смысл - "Он + Она", это вечный вопрос всех времен и народов: что такое любовь? Как ее распознать, как ее удержать, как ее сохранить? Вот об этом фильм", - сказала ТАСС режиссер.

Картина состоит из пяти новелл о любви мужчины и женщины. Режиссер поставила эксперимент, связав отдельные художественные главы в одно повествование с помощью черно-белых мини-исповедей от своих друзей, среди которых множество известных актеров. По мнению киноэкспертов, картина соединила в себе традиции советского кино Эльдара Рязанова, атмосферу романтической комедии "Амели" и альманаха "Париж, я люблю тебя".

Франк отметила, что первая новелла снималась пять лет назад как короткометражка для "Кинотавра" - тогда автор не предполагала, что из этого получится художественный фильм. "Потом Федор Сергеевич [Бондарчук] увидел этот короткий метр и сказал: "Вы знаете, так здорово! Давайте сделаем из этого полнометражный фильм".

Новеллы "абсолютно разные по жанрам", "и очень важно, что они для любого возраста", подчеркнула Франк.

"Искренность и честность высказывания"

Ценной частью фильма режиссер назвала кинотесты - черно-белые документальные вставки между новеллами. "Мы с актерами - моими друзьями - говорили на разные темы, и часть этих разговоров всегда была о любви", - отметила она. Собеседники, по ее словам, нередко делились самым сокровенным, и в этих разговорах многие зрители, возможно, узнают самих себя и найдут ответы на свои вопросы. "Эти разные истории меня сподвигли как раз на написание этих новелл", - добавила она.

"Это был фильм-исследование, потому что он снимался на протяжении долгого времени, - сказала Франк. - То, что картина выходит в Год семьи, это такой знак, видимо. Она очень сейчас нужна. Очень мало [картин] именно про настоящую любовь".

"У Саши не зря фамилия Франк. Frank с английского переводится как искренний. Это кино все соткано из искренности, из честности высказывания. И я почему-то уверена - возьму на себя такую смелость сказать, что вы точно получите удовольствие, - сказала зрителям перед показом актриса Катерина Шпица, сыгравшая в фильме одну из главных ролей. - Если у вас в душе есть немного льдинки, она растает, а если в ней уже тепло, оно приумножится".

Также в картине снялись Сергей Бурунов, Павел Деревянко, Катерина Шпица, Сергей Бондарчук, Юлия Топольницкая, Рената Пиотровски, Анатолий Руденко, Яна Поплавская, Евгений Стеблов и другие артисты. Пост-продакшн фильма проходил на киностудии "Ленфильм". В прокат картина выйдет 29 февраля.