Директор Ангелины Вовк опровергла информацию о ее госпитализации

Telegram-канал "112" ранее сообщил, что телеведущая госпитализирована в одну из московских больниц с обострением хронической болезни

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Директор телеведущей Ангелины Вовк Светлана Торкало опровергла информацию о ее госпитализации.

"Нет, у нее все в порядке", - ответила Торкало на вопрос корреспондента ТАСС, правдива ли информация о госпитализации телеведущей.

Ранее Telegram-канал "112" сообщал, что Вовк госпитализирована в одну из московских больниц с обострением хронической болезни.

Ангелине Вовк 81 год. Широкую известность ей принесла работа в качестве ведущей музыкальных телепередач "Утренняя почта", "Музыкальный киоск", концертов, телефестивалей, а также детских программ "Будильник" и "Спокойной ночи, малыши!". В 1988-2006 годах вместе с Евгением Меньшовым она была ведущей популярного телевизионного музыкального фестиваля "Песня года". Она является создателем и президентом Всероссийского детского телевизионного музыкального фестиваля "Песенка года". Кроме того, Вовк заведует кафедрой сценической речи театрально-режиссерского факультета Московского государственного института культуры.