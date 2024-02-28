Сериал "Трудные подростки" станет спектаклем

Представление под названием "Трудные подростки: гимн свободе и юности" зрители Упсала-Цирка смогут увидеть летом

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Спектакль по мотивам сериала "Трудные подростки" появится в репертуаре Упсала-Цирка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила лидер команды коммуникаций Упсала-Цирка Дария Ядченко на светском показе финальной серии пятого сезона проекта в Москве.

"В июне 2024 года на площадке Упсала-Цирка в Санкт-Петербурге появится спектакль, вдохновленный сериалом "Трудные подростки". Такое никто никогда не делал", - рассказала она.

Новый спектакль под названием "Трудные подростки: гимн свободе и юности" зрители Упсала-Цирка смогут увидеть уже летом. Представление, вдохновленное сериалом "Трудные подростки", войдет в репертуар цирка на предстоящий театральный сезон.

Упсала-Цирк начинался как социальная инициатива в 2000 году, а со временем превратился в независимый культурный проект. Его участники - подростки из групп социального риска и с особенностями в развитии, которые меняют свою жизнь через регулярные цирковые тренировки и создание спектаклей, экспериментируя с жанрами и формами. За 24 года цирк проехал с гастролями по всей России и Европе, а в 2018 один из спектаклей стал лауреатом "Золотой маски".

Сериал "Трудные подростки" - социально-значимый проект производства Prospect Production, онлайн-кинотеатров more.tv и Wink, созданный при поддержке Института развития интернета. Финальный сезон проекта выходит в онлайн-кинотеатре Wink в линейке Wink Originals.