В посольстве РФ в Британии прошел вечер памяти Роберта Рождественского

Гости, собравшиеся в резиденции посла Андрея Келина, в частности, посмотрели видео с архивными выступлениями поэта, а также послушали исполненные вживую песни на слова его стихов

ЛОНДОН, 29 февраля. /ТАСС/. Вечер, посвященный творчеству российского поэта Роберта Рождественского (1932-1994), прошел в посольстве России в Великобритании. Гости, которые собрались в резиденции посла Андрея Келина, смогли не только посмотреть видео с архивными выступлениями поэта, послушать исполненные вживую песни на слова его стихов, но и услышать воспоминания дочери поэта, писателя, фотографа Екатерины Рождественской.

Она рассказала о детстве поэта, его популярности и опале, жизни и работе в Киргизии, любви своих отца и матери Аллы Киреевой (1933-2015). Вспоминая свои впечатления от концертов, на которых она часто бывала, Рождественская сравнила поэтов "шестидесятников" с группой The Beatles, потому что они "собирали стадионы, билеты стоили безумных денег, а на выступления ходили толпы".

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, в чем она видит основную цель подобных культурных вечеров, Рождественская сообщила, что они оказывают поддержку соотечественникам, "чтобы вспомнить, что было раньше, немножко погрузиться в то время, когда были большие поэты и большие композиторы, чтобы люди не отрывались от Родины". "Это моральная поддержка, и мне очень приятно делать это, потому что я чувствую какую-то причастность к этому", - сказала она.

Поэзию своего отца Рождественская назвала актуальной и сегодня. "Ее перепевает молодежь, и я стараюсь работать над тем, чтобы эта память жила. Никто, кроме семьи, не может этим заниматься в полном объеме. Главное - продолжать работать, ведь память - это работа", - рассказала дочь поэта.

В исполнении певицы Инны Рудник прозвучали такие песни на стихи Рождественского, как "Даль великая", "Там за облаками", "Ноктюрн", "Позови меня", "Кораблик", "От зари до зари". "Петь песни на стихи Рождественского совершенно несложно, я обожаю его творчество, он с детства был мой кумир, мы проходили его стихи в школе, я на этом выросла и всегда мечтала это петь. Для меня это большая честь и счастье", - рассказала корреспонденту ТАСС Рудник.

15 декабря 2021 года в посольстве России в Великобритании уже проходил творческий вечер, посвященный поэту. Он также был организован Екатериной Рождественской.