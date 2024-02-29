Дарья Донцова и Александра Маринина вошли в шорт-лист премии "Русский детектив"

Писательницы в список также попали Елена Бриолле, Лиза Лосева и Евгения Малинкина

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Писательницы Дарья Донцова, Александра Маринина, Елена Бриолле вошли в шорт-лист четвертого сезона премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино "Русский детектив", сообщили ТАСС ее организаторы.

В номинации автор года в финал вышли писательницы Дарья Донцова ("Венок из железных одуванчиков"), Лиза Лосева ("Мертвый невод Егора Лисицы") и Евгения Малинкина ("Который кот подряд"). Малинкина также претендует на награду в номинации "Детектив года", также в этой категории представлены Александра Маринина с книгой "Тьма после рассвета" и Елена Бриолле "Черный, как тайна, синий, как смерть". Среди финалистов в категории "Лучший иностранный детектив" в финал вышли "Профайлер" Лэй Ми, а также две книги Майка Омера - "Скрытые намерения" и "Гибельное влияние".

В номинации "Открытие года" представлены Екатерина Новак, Анна Камская ("Дилетантки. Чудовище тайного острова"), Александра Райт ("Лишние") и Людмила Сладкова ("Реквием по любви"). Как "Лучший дебют года" на премию претендуют Оксана Есипова ("Опасная связь"), Алексей Борисов ("Транзит") и Ю_Шутова ("Истории о Гонзу Читателе, бывшем аферисте и хакере").

В категории "Детский детектив" в финал премии вышли "Кто ограбил миссис Рэббит?" Александры Хворост, "Сокровища Кара-Дага" Марины Пантелеевой и "Дело о похищенной собаке" Этери Заболотной. В номинации "Лучший комикс/графический роман" в шорт-лист вошли "Майор Игорь Гром. Улыбка висельника. Книга 3" Алексея Ефремова, Евгения Еронина, Алексея Замского и Натальи Мартинович, "В голове Шерлока Холмса. Дело о скандальном билете" Сирила Льерона, а также "Детектив Мяу. Дело о пропавшей канарейке" Жоэля Жоливе и Жан-Люка Фроманталя.

Экспертный совет премии также назвал финалистов в номинациях "Лучший фильм в жанре детектив", "Лучший отечественный многосерийный фильм в жанре детектив" и "Лучший иностранный многосерийный фильм в жанре детектив". В первой номинации в шорт-лист вошли картины "Хитровка. Знак четырех", "Детектор", "Пропавшая", "Мизантроп" и "Решение уйти". На победу в категории "Лучший отечественный многосерийный фильм в жанре детектив" претендуют проекты "Фишер", "Художник", "Тверская", "Дама с собачкой" и

"Шпион". В шорт-листе в номинации "Лучший иностранный многосерийный фильм в жанре детектив" - "Лестница", "Исчезнувшие", "Дикая река", "Найди меня" и "Алеф".

Также по итогам голосования определен первый победитель премии в номинации "Выбор читателей. LiveLib". Лауреатом стало произведение "Дилетантки. Чудовище тайного острова" Екатерины Новак и Анны Камской. За эту книгу с детективной составляющей проголосовало 490 человек - это максимальное количество голосов.

О жюри и премии

Работа жюри под председательством писателей Анны и Сергея Литвиновых продлится с марта по май 2024 года. В июне станут известны победители и состоится церемония награждения. Премия "Русский Детектив" создана в 2020 году с целью поощрения деятелей литературы и кино за их достижения и вклад в развитие детективного жанра, а также повышения статуса детективного жанра и остросюжетной прозы у литературного сообщества.