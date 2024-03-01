ТЮЗ покажет спектакль "Дядя Федор, Пес и Кот" в постановке режиссера из Белоруссии

Музыкальная сказка рассказывает об одиночестве и о непонимании родителями своих детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. ТЮЗ имени Александра Брянцева начнет весну с премьеры спектакля "Дядя Федор, Пес и Кот" в постановке режиссера из Белоруссии Татьяны Самбук. Спектакль по повести Эдуарда Успенского адресован детям и их родителям.

"Мне очень повезло. У меня в спектакле играют действительно юные артисты, которые только пришли в театр и у них горят глаза. Они с таким чувством расположены к этому материалу, что нас захватывал сам репетиционный процесс. Нам хотелось бы, чтобы и у родителей после этого спектакля было желание заглянуть в глаза своим детям. Наверное, такой посыл у нашего спектакля", - сказала на пресс-конференции Татьяны Самбук. В то же время новый спектакль, по ее словам, это некий поклон знаменитому мультику "Трое из Простоквашино".

Как представляется режиссеру, музыкальная сказка "Дядя Федор, Пес и Кот" - это настоящая притча об одиночестве, о непонимании родителями своих детей. И в этом смысле спектакль может быть интересен всем.

В постановочную бригаду спектакля входили сценограф Лариса Рулева, художник по свету Ирина Вторникова, композитор и саунд-дизайнер Сергей Сухомлин.

Татьяна Самбук окончила во ВГИКе мастерскую народного артиста России Сергея Соловьева, преподавала актерское мастерство в Институте современного искусства в Москве. С 2022 года она - режиссер Белорусского театра юного зрителя. В 2023 году ее спектакль "Женя+Таня = Любовь" стал участником Театрального фестиваля ТЮЗа имени Александра Брянцева.