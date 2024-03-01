Геленджик второй раз примет фестиваль российского кино "Маяк"

Мероприятие пройдет с 5 по 10 октября 2024 года

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Фестиваль российского кино "Маяк", который впервые прошел в Геленджике осенью 2023 года, состоится во второй раз с 5 по 10 октября 2024 года. Об этом сообщил его руководитель, исполнительный директор фонда "Кинопрайм" Антон Малышев.

"В этом году [фестиваль "Маяк"] будем делать с 5 по 10 октября. В этом году мы точно не будем его расширять, это связано с концепцией и логистикой в том числе. В этом году мы останемся в этих пределах. Но будем более внимательными: в этом году у нас есть время, чтобы отобрать фильмы, чтобы успеть с Министерством культуры отработать вопрос прокатных удостоверений", - сказал он на сессии "Кинофестивали и их влияние на культурную среду и развитие регионов" на выставке "Россия".

В 2023 году стало известно, что "Кинопрайм" запускает ежегодный фестиваль актуального российского кино "Маяк", который будет проходить в Геленджике. Пилотный фестиваль прошел с 5 по 9 октября 2023 года в формате профессионального форума с программой кинопрокатов и деловых мероприятий. Программным директором "Маяка" стал кинокритик и куратор кинотеатра "Художественный" Стас Тыркин. Победителем первого "Маяка" стала драма Анны Кузнецовой "Каникулы".