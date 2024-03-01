В Улан-Удэ премьера балета "Шопениана" прошла с аншлагом

Показы состоялись 29 февраля и 1 марта

УЛАН-УДЭ, 1 марта. /ТАСС/. Премьерный показ балета "Шопениана" постановки Михаила Фокина в интерпретации театрального режиссера и хореографа, народного артиста России Андриса Лиепы в Улан-Удэ прошел с аншлагом. Зрители ждут следующие спектакли, сообщила ТАСС министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

"В Театре оперы и балета состоялся премьерный показ "Шопенианы". Публика окунулась в музыку Фредерика Шопена и хореографию Михаила Фокина. Восстановил знаменитый балет народный артист России Андрис Лиепа вместе с заслуженной артисткой России Светланой Романовой. Полный зрительный зал в Театре оперы и балета. На нас пролился чудесный свет прекрасной музыки, волшебство романтического балета", - сказала Дагаева.

Показы состоялись 29 февраля и 1 марта. Все билеты были распроданы задолго до премьеры. Жители Улан-Удэ смогли увидеть не только знаменитую "Шопениану" на музыку Фредерика Шопена, но и балет "Кармина Бурана" авторства выдающегося немецкого композитора Карла Орфа - балетмейстером выступил Заслуженный артист РФ Баярто Дамбаев. Следующие спектакли запланированы на 27 и 28 апреля.

"Шопениана" - это спектакль-посвящение тем великим артистам, которые танцевали этот балет когда-то, - Вацлав Нижинский, Тамара Карсавина, Надежда Павлова, Владимир Преображенский и следующие поколения, - сказал ТАСС Андрис Лиепа. - А теперь и артисты из Бурятии учатся на этих шедеврах: они тоже становятся такими же талантливыми, потому что прикасаются к этой хореографии, которая была создана более 100 лет назад для великих артистов. Для участия в премьере в Улан-Удэ приехал солист Михайловского театра Иван Оскорбин. Он родился в Бурятии, учился в Бурятском хореографическом училище, а потом поехал танцевать по всей стране, танцевал в Мариинском театре".

Третий раз в Бурятии

Над балетом в Бурятии Андрис Лиепа работал почти две недели. Он рассказал, что не впервые в республике - до этого балетмейстер был в Улан-Удэ дважды и, как он сам сказал, планирует побывать в регионе летом - в дни проведения Байкальского танцевального фестиваля. Кроме того, есть идея поставить в Бурятском театре оперы и балета "Шахерезаду". "Собираюсь приехать поддержать фестиваль, и, возможно, сделаем "Шахерезаду" - это очень красивый балет, он очень украсил бы репертуар бурятского театра", - сказал Лиепа.

Он с 1993 года работает над восстановлением жемчужин русского балета из репертуара "Русских сезонов" Сергея Дягилева. Восстановлено 12 спектаклей и опера - балет "Золотой петушок", в том числе "Шахерезада".

"Я не революционер - я реставратор. Восстанавливаю старые спектакли. Через неделю начинаю работу над балетом "Раймонда" в "Кремлевском балете": буду ставить свою версию, но тонко, скрупулезно. - отметил Лиепа. - Сейчас есть такой момент - остановка движения в балетном мире. Молодежи, современным хореографам нужно посмотреть то, что было сделано когда-то их предшественниками, чтобы найти новый путь".

В дни работы в Улан-Удэ Андрис Лиепа также встретился со студентами Бурятского республиканского хореографического колледжа им. Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева.