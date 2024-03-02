Певица отметила, что подарит их к своему юбилею 15 апреля

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Народная артистка СССР певица Алла Пугачева анонсировала выход новых песен к своему 75-летнему юбилею 15 апреля.

"Я могу только подарить к [своему] юбилею новые песни. Ждите, мои дорогие поклонники", - объявила она в видеообращении на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России).

Пугачева добавила, что узнала о выходе своего альбома "P.S" одной из последних."Я последняя узнала, скорее всего, что вышел альбом "Постскриптум" ("P.S" - прим. ТАСС). Мне приятно, спасибо большое", - отметила она.

Пугачева выпустила первый за 16 лет альбом под названием "P.S" 1 марта. Как отметил источник ТАСС в окружении певицы, в него вошли 20 аудиозаписей с юбилейного концерта исполнительницы, который состоялся в Государственном Кремлевском дворце в 2019 году.