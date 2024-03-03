Богомолов отметил значительную роль искусственного интеллекта в театральном искусстве

Также режиссер заявил, что технологии не смогут заменить живого контакта между актером и зрителем

СИРИУС /Федеральная территория/, 3 марта. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) является эффективным инструментом в театральном искусстве, но технологии не могут заменить живого контакта между актером и зрителем, считает режиссер Константин Богомолов. Об этом он заявил на сессии "Кино и театр: новый взгляд на привычные вещи" Всемирного фестиваля молодежи.

В качестве примера он привел ситуацию, когда при создании видеоролика для постановки надо было заменить лицо одного человека на другого.

"Через пять дней я даю им такое задание. Они говорят - мы не успеем, нам надо месяца два работать. На следующее утро пришел - ролик готов. Они говорят - а мы рискнули и с искусственным интеллектом отработали. Невероятный эффект. И я прямо им говорю - ребята, начинаем все это осваивать, начинаем с этим работать. Потому что возможности будущего огромные", - сказал он.

Режиссер отметил, что новые технологии дают множество возможностей, кино и театр быстро впитывают их.

"Хотя умение складывать историю, разговаривать с людьми человеческим языком - это самое важное. И непосредственный контакт между одним человеком и другим, между человеком на сцене и человеком в зале, - это самое сложное и самое большое искусство. Это не отменить никакими технологиями", - подчеркнул Богомолов.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.