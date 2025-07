Оззи Осборн дал прощальный концерт в Бирмингеме

Шоу продолжалось около 10 часов, сообщила газета The Independent

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Рок-исполнитель Оззи Осборн дал прощальное выступление на футбольном стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме в рамках масштабного благотворительного шоу. Об этом сообщила газета The Independent.

Вместе с Осборном на сцену впервые за 20 лет вышли представители классического состава рок-группы Black Sabbath: гитарист Тони Айомми, басист Гизер Батлер и ударник Билл Уорд. Сперва 76-летний Осборн, сидя на импровизированном троне из-за неспособности ходить в связи с травмой позвоночника, исполнил пять наиболее популярных композиций из своего сольного репертуара - I Don't Know, Mr Crowley, Suicide Solution, Crazy Train и Mama, I'm Coming Home. После этого были сыграны классические хиты Black Sabbath - War Pigs, N.I.B., Iron Man и Paranoid. Как отметило издание, по завершении выступления Осборну подарили торт, а в небо полетели фейерверки.

В честь прощального концерта Осборна в его родном Бирмингеме было устроено грандиозное шоу Back to the Beginning, которое продолжалось около 10 часов. Музыкальным директором мероприятия стал гитарист рок-команды Rage Against the Machine Том Морелло. По его словам, речь идет о "величайшем метал-шоу" в истории. Так, на концерте выступили группы Metallica, Slayer, Guns N' Roses, Anthrax, Alice in Chains, Pantera, Halestorm, Lamb of God, Mastodon, Rival Sons, Tool и Gojira.

Кроме того, специально под мероприятие были созданы две супергруппы - коллективы, каждый участник которого к моменту основания имеет звездный статус. В первой из них оказались гитарист группы Extreme Нуно Беттанкур, басист Megadeth Дэвид Эллефсон, барабанщик Faith No More Майк Бордин, вокалистка Halestorm Лиззи Хейл, гитарист Джейк И Ли, клавишник Адам Уэйкман, вокалист Disturbed Дэвид Дрейман, вокалист Ugly Kid Joe Уитфилд Крейн, рок-музыкант Yungblud и ритм-гитарист Anthrax Скотт Иэн и бас-гитарист этой же группы Фрэнк Белло. Они сыграли такие популярные треки Осборна и Black Sabbath, как The Ultimate Sin, Shot in the Dark, Sweet Leaf, Believer и Changes.

В состав второй супергруппы были включены Морелло, лидер The Smashing Pumpkins Билли Корган, бывший гитарист Judas Priest Кеннет Даунинг, басист Руди Сарзо, экс-вокалист Van Halen Сэмми Хагар, основатель Living Colour Вернон Рид, ударник Red Hot Chili Peppers Чэд Смит, барабанщик Blink-182 Трэвис Баркер, вокалист шведской команды Ghost Тобиас Форге, вокалист Aerosmith Стивен Тайлер, участник The Rolling Stones Ронни Вуд, барабанщик Tool Дэнни Кэри и гитарист группы Адам Джонс. Они исполнили знаковые для рок-музыки треки Breaking the Law группы Judas Priest, Snowblind (Black Sabbath), Flying High Again и Bark at the Moon (Осборн), Rock Candy (Montrose), Train Kept A-Rollin' (Тини Брэдшоу), Walk This Way (Aerosmith) и Whole Lotta Love (Led Zeppelin).

Ведущим мероприятия был американский актер Джейсон Момоа. В ходе концерта также были продемонстрированы видеопослания мировых знаменитостей, включая певца Элтона Джона, рокера Мэрилина Мэнсона и комика Рики Джервейса, которые рассказали, что Осборн и его карьера служили для них источником вдохновения.

Прощание на родине

По подсчетам The Independent, шоу, которое посетили фанаты Осборна со всего мира, принесет Бирмингему около 20 млн фунтов ($27,3 млн). Сам музыкант сразу после объявления о концерте подчеркнул, что для него важно выйти в последний раз на сцену именно в родном городе. Примечательно, что финальное выступление прошло на сорокатысячном стадионе его любимого футбольного клуба "Астон Вилла", который располагается примерно в 500 метрах от того дома, где вырос Осборн.

Билеты на Back to the Beginning были распроданы быстрее, чем за полчаса. Из-за ажиотажа организаторы решили устроить онлайн-трансляцию концерта, которая шла с задержкой в два часа. Стоимость трансляции составила 25 фунтов ($34) без учета сервисных сборов. По информации The Independent, только за первые пару часов шоу этой опцией воспользовались более 250 тыс. человек.

Заработанные средства пойдут на поддержку благотворительных организаций, которые оказывают помощь людям, страдающим от болезни Паркинсона, и тяжелобольным детям. В 2020 году Осборн впервые публично рассказал о своей борьбе с болезнью Паркинсона.

Место в истории

Группа Black Sabbath была основана в Бирмингеме в 1968 году. Коллектив, имеющий три американские премии "Грэмми", продал свыше 75 млн копий своих альбомов по всему миру. В 2006 году Black Sabbath была включена в Зал славы рок-н-ролла.

В 1980 году Осборн начал сольную карьеру и окончательно закрепил за собой статус легенды рок-музыки. Его пластинки Blizzard of Ozz и No More Tears получили статус четырежды платиновых в США. Музыкант, которого прозвали "Принц тьмы", был еще раз включен в Зал славы рок-н-ролла как сольный исполнитель в 2024 году. Его последний на данный момент альбом Patient 9 вышел в 2022 году и получил премию "Грэмми" как лучший рок-сборник.

В 2023 году Осборн объявил о прекращении гастрольной деятельности из-за ухудшения здоровья в связи с полученной еще в 2019 году травмой позвоночника. Всего за свою более чем полувековую карьеру Осборн дал свыше 2,5 тысячи концертов, в том числе в России.