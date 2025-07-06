В Вологде назвали победителей фестиваля Voices

Гран-при мероприятия получили российская драма "Волки" режиссера Михаила Кулунакова и французская музыкальная комедия "Рецепт счастья" Амели Боннен

ВОЛОГДА, 6 июля. /ТАСС/. Российская драма "Волки" режиссера Михаила Кулунакова и французская музыкальная комедия "Рецепт счастья" Амели Боннен больше всех понравились зрителям и взяли гран-при фестиваля молодого кино Voices, который в 12-й раз прошел в Вологде и Череповце. Об этом сообщили ТАСС организаторы фестиваля.

"Лучшие фильмы фестиваля Voices по традиции выбирают зрители. И в этом году у нас сразу два победителя, которые понравились им больше всего. Это российский фильм, основанный на алтайском эпосе, "Волки" и французская лента, фильм-открытие Каннского фестиваля "Рецепт счастья", - сказал собеседник агентства.

Лучшим режиссером по мнению зрителей стал Луиз Курвуазье, создавший картину "Святая корова", лучшая роль у Жюльет Армане, сыгравшей в фильме "Рецепт счастья". В 2025 году на фестивале Voices впервые свой выбор делали кинокритики и киножурналисты, чей выбор был выделен в отдельную номинацию. Победителем в ней стал фильм "Святая корова".

В конкурсную программу фестиваля в 2025 году вошли шесть картин из России, Франции, Италии, Греции, Швейцарии. Все зарубежные фильмы стали российскими премьерами.

О фестивале

Voices проходил с 3 по 6 июля сразу в двух городах Вологодской области: Вологде и Череповце. В программе мероприятия были более 30 кинопоказов, включая премьеры, концерт, 5 лекций, книжный маркет, выставку и встречи с журналистами.

В 2024 году киносмотр собрал 5,5 тыс. зрителей. В разное время гостями и членами жюри фестиваля становились: Александр Сокуров, Паоло Тавиани, Сергей Бодров - старший, Клаудиа Кардинале, Йос Стеллинг, Кшиштоф Занусси, Александр Прошкин, Алексей Федорченко, Белла Тарр, Марлен Хуциев и другие.

Показы прошли при поддержке правительства Вологодской области и администрации Вологды. Генеральный партнер - компания "Северсталь".