Мишустин поздравил Константина Райкина с юбилеем

Премьер-министр РФ отметил, что театр "Сатирикон" развивается благодаря творческой энергии артист

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил актера театра и кино, педагога, режиссера, художественного руководителя театра "Сатирикон" Константина Райкина с юбилеем, отметив, что театр развивается благодаря творческой энергии артиста.

"Многие годы ваш яркий актерский и режиссерский дар, искренность и обаяние покоряют зрительские сердца. Благодаря вашей творческой энергии уникальный театр "Сатирикон" развивается. На знаменитых подмостках вы претворяете в жизнь смелые идеи и замыслы, неизменно радуете поклонников интересными постановками и премьерами", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства РФ.

Глава кабмина подчеркнул, что за время работы педагогом в Высшей школе сценических искусств Райкин воспитал множество замечательных актеров и режиссеров.

"Желаю вам новых успехов, вдохновения, здоровья и благополучия", - заключил Мишустин.

Райкин родился 8 июля 1950 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье народного артиста СССР, Героя Социалистического Труда Аркадия Исааковича Райкина (1911-1987) и актрисы Руфи Марковны Иоффе (1915-1989). В 1988 году, через несколько месяцев после смерти Аркадия Райкина, стал художественным руководителем театра "Сатирикон" им. Аркадия Райкина.