Цыганов, который смеется. Как проходят съемки новой картины Владимира Котта

В Москве проходят съемки новой комедии российского режиссера Владимира Котта "Человек, который смеется". На съемочной площадке, которая в тот день расположилась на подмосковном кладбище, ТАСС удалось пообщаться с исполнителями главных ролей и постановщиком. Рассказываем, почему Сергей Гармаш согласился сыграть инвестора, что на самом деле включает в себя понятие "крутости" и какие социальные проблемы поднимает комедия, которая выйдет в прокат в начале следующего года

"Человек, который смеется" — фильм о популярном актере с амплуа сурового гангстера, который из-за травмы оказывается в плену неконтролируемого смеха. Сюжет фильма основан на событиях из жизни голландца Хууга Боссе, который после неудачной операции стал страдать от такого же недуга.

Сила в смехе

Режиссер Владимир Котт подчеркивает, что история, несмотря на комедийную форму, рассказывает о духовном росте и изменении отношения к миру. "Фильм поднимает тему внутренней трансформации личности через смех. Это история про клоуна, про человека, который забыл, как улыбаться, но смог заново открыть для себя эту способность. И она оказалась для него спасительной", — отмечает он.

Несмотря на название картины, отсылающее зрителя к одноименному произведению Виктора Гюго, фильм с ним не связан. Как поясняет режиссер, в отличие от романа, где человек в детстве был похищен "компрачикосами" (преступной группировкой из произведения Гюго, буквально — "скупщики детей" — прим. ТАСС) и намеренно изуродован, в его работе герой "просто вспоминает", что он способен на смех.

Евгений Цыганов, Владимир Котт и Анастасия Красовская © ООО "Инфинити контент"

Котт видит в нем силу, которая просто необходима современному человеку. "Постепенно, волею случая, герой вдруг начинает открывать главную тайну смеха — он заразен. Если ты хотя бы немного улыбнешься, то все вокруг начнут улыбаться" — так режиссер объясняет путь персонажа Цыганова.

"Быть крутым значит быть собой"

Евгений Цыганов, исполнивший главную роль звезды боевиков Дмитрия, рассказал, что постоянный смех его персонажа стал профессиональным вызовом. Несмотря на это, по словам актера, герой близок ему. "Схож ли персонаж со мной? Безусловно, потому что он актер. Отличается ли он от меня? Безусловно, потому что у нас с ним разная судьба. Мне интересно, что эта история отчасти про кино", — отмечает Цыганов.

В фильме раскрывается история артиста, которому исполнять привычные роли "крутых парней" внезапно помешал недуг. Для Цыганова ключевая тема фильма — это переосмысление понятия "крутости". "Быть крутым — это не играть клишированную роль мачо, а быть собой. Даже с "физиономией киллера" можно вязать чулочки и делать это классно, не стесняясь", — говорит Цыганов. Он отмечает, что история фильма еще и о прощении, об отношениях между людьми, но в то же время это и "забавный анекдот о том, как актер, неспособный перестать смеяться, ломает систему".

Евгений Цыганов © ООО "Инфинити контент"

По словам артиста, съемочный процесс картины зачастую строится на импровизации. "Бывает кино, в котором доминирует раскадровка, и нужно ей просто соответствовать, снять набор заранее продуманных кадров. Здесь же есть надежда на то, что история получится живой. Мы, киношники, снимаем про самих себя и очень не хотим свалиться в "комедийную клюкву", для нас важно остаться достоверными", — подчеркивает он. Цыганов назвал Дмитрия "ранимым человеком", который уязвим своей "смешливостью", ведь она ставит под вопрос его привычный образ.

"Неожиданная" история

Народный артист РФ Сергей Гармаш, исполняющий роль инвестора в фильме, тоже полюбил своего героя и принял предложение сниматься в картине именно из-за симпатии к персонажу. "Если бы герой мне не был симпатичен, я бы, наверное, не согласился", — говорит актер. Отвечая на вопрос о связи персонажа с эпохой 90-х, Гармаш лаконично отметил, что жил в 90-е годы, видел и помнит их. Его персонаж — суровый бизнесмен, конфликтующий со съемочной группой из-за неожиданного "перерождения" заказанной им криминальной драмы в комедийный проект. По сюжету, именно инвестор требует от кинозвезды объяснений, когда у того после травмы возникает странный побочный эффект.

Сергей Гармаш и Анастасия Красовская © ООО "Инфинити контент"

По словам Степана Девонина, который играет киноагента главного героя, его роль в фильме отличается от привычного ему актерского амплуа. "Агент в этом фильме — цепкий авантюрист-проходимец. Он очень любит деньги, у него молодая жена, которая увлекается картами Таро, и он прислушивается к ее гаданиям", — отмечает актер.

Девонин считает историю "неожиданной", а комедию "жанровой". "В фильме классный, здорово написанный, ловкий, неожиданный сценарий, да и очень хороший режиссер — Володя Котт: я с ним уже работал", — рассказал актер. Также он отметил талант Евгения Цыганова и назвал его "одним из самых мощных артистов своего поколения". "Он — прекрасный партнер, очень опытный артист", — добавил Девонин.

Автором сценария стал Александр Бережной, известный по работам "На деревню к дедушке", "Как Деревянко Ломоносова играл" и другим. Съемки также пройдут в Туле. Зрителям стоит ожидать фильм в начале 2026 года. Прокатчиком выступит "НМГ Кинопрокат" холдинга "Национальная Медиа Группа". В картине также участвуют Ирина Пегова, Анастасия Красовская, Кирилл Каганович, Антон Ескин и Андрей Цыганов.

Элина Шторц, Никита Башмаков, Даниил Хмелевской