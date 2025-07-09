Лауреаты II Международного конкурса Рахманинова выступят на фестивале в Мариинке

Первый из серии концертов с их участием состоялся 9 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Лауреаты недавно завершившегося в столице II Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров им. С. В. Рахманинова выступят в июле на знаковом музыкальном фестивале "Звезды белых ночей" в Мариинском театре, сообщила его пресс-служба. Первый из серии концертов с их участием состоялся 9 июля.

В Концертном зале Мариинки исполнили лиричную одноактную оперу Петра Чайковского "Иоланта". Главные партии исполнили солисты Молодежной оперной программы Большого театра Рамиля Баймухаметова, Илья Легатов, Аркадий Чайкин, Чингис Баиров, а также солист оперной труппы Мариинского театра Михаил Колелишвили. "За дирижерским пультом - лауреат III премии II Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров им. С. В. Рахманинова, приглашенный дирижер Мариинского и Большого театров Алексей Асланов", - рассказали в театре.

15 июля на этой же площадке состоится выступление Страдивари-ансамбля Мариинки под управлением Лоренца Настурики-Гершовичи. Этот концерт станет заключительным выступлением прославленного коллектива барочных струнных в текущем сезоне. Солист - виртуозный молодой пианист Владимир Вишневский, обладатель I премии и Золотой медали II Международного конкурса имени Рахманинова.

"На новой сцене Мариинского театра в этот день - вечер балетов Игоря Стравинского. 15 июля зрителям представят "Свадебку", "Петрушку" и "Весну священную", - отметили в театре. Главные партии исполнят Александр Сергеев, Мария Ширинкина, Юлия Спиридонова, Никита Вронских, Евгения Савкина. "Свадебка" пройдет при участии солистов оперы Анжелики Минасовой, Надежды Сердюк, Александра Тимченко, Ильи Банника, а также пианистов Павла Райкеруса, Трофима Конвисарова, Александра Маслова и Эдуарда Кипрского - обладателя III премии по специальности "композиция" и специального приза за лучшее произведение для фортепиано II конкурса Рахманинова.

Кроме того, еще один лауреат этого престижного музыкального состязания - обладатель III премии по специальности "дирижирование" Юрий Демидович - выступит на сцене филиала Мариинки во Владикавказе. 18 июля в Театре оперы и балета под его управлением прозвучит "Летучая мышь" Штрауса, а 20 июля - "Травиата" Верди.

XXXIII Музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей" проходит при поддержке Министерства культуры РФ. Художественным руководителем фестиваля является маэстро Валерий Гергиев. Каждый год "Звезды белых ночей" дают возможность публике увидеть и услышать признанных мастеров сцены - выдающихся солистов оперы и балета, драматических актеров и инструменталистов.

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