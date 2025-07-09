В РНБ откроется читательский клуб "Книготерапия"

Клуб поможет человеку глубже понять себя и свои проблемы через чтение и обсуждение литературных произведений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Российская национальная библиотека (РНБ) объявила об открытии нового подразделения - читательского клуба "Книготерапия". Первая встреча пройдет в примыкающем к историческому зданию музейном пространстве "Дом Крылова", сообщила пресс-служба РНБ.

"Цикл встреч организован Центром историко-когнитивных исследований письма, чтения и библиотерапии РНБ. Кроме научной работы, Центр постоянно исследует, как и в какой конкретной жизненной ситуации может помочь чтение художественной литературы. В ходе такого общения специалисты вместе с гостями обсудят, как книги смогут помочь справиться с трудностями, найти ответы на непростые вопросы и лучше понять себя", - рассказали в пресс-службе. Такие встречи могут носить как общий, ознакомительный характер, так при необходимости касаться и частностей, связанных с конкретной депрессией, осложнившей жизнь человека.

Цель клуба - помочь человеку глубже понять себя и свои проблемы через чтение и обсуждение литературных произведений, осознать, что он не одинок в своих переживаниях.

Читательский клуб приглашает всех, кто любит книги и хочет глубже понимать их содержание, кто ищет безопасное пространство для размышлений и стремится к осознанному неспешному чтению. Формат такого общения включает чтение и анализ специально подобранных текстов, обсуждение, выполнение практических упражнений, письменных и арт-заданий.

Темы ближайших встреч связаны с выбором своего пути и пониманием предназначения в жизни, взрослением и возрастными кризисами, работой со страхами и тревогой, детско-родительскими отношениями. Какие-то темы могут подсказать и сами читатели.