Большой и Мариинский театры покажут в Москве четыре балета Стравинского

Показы пройдут 10-11 июля

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Четыре одноактных балета на музыку Игоря Стравинского будут представлены 10-11 июля в Москве на Исторической сцене Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России. Таков новый совместный проект Большого и Мариинского театров, сообщили в пресс-службе ГАБТ.

"Уникальный подарок приготовили Большой и Мариинский театры зрителям - 10 и 11 июля на Исторической сцене ГАБТ в рамках совместного проекта двух главных театров страны пройдут вечера одноактных балетов Игоря Стравинского. Большой театр представит зрителям премьеры балетов "Жар-птица" и "Петрушка" в хореографии Михаила Фокина, а Мариинский покажет "Весну священную" в постановке Миллисент Ходсон по мотивам хореографии Вацлава Нижинского и "Свадебку" в хореографии Брониславы Нижинской. Музыкальный руководитель - Валерий Гергиев", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 12 и 13 июля продолжатся премьерные показы одноактных балетов Большого театра "Жар-птица" и "Петрушка". "Звездная постановочная команда впервые представляет свою версию этих балетов Стравинского. Музыкальный руководитель - Валерий Гергиев, балетмейстер-постановщик - Андрис Лиепа, художники возобновления - Анатолий Нежный, Анна Нежная, художник по свету - Сергей Шевченко", - проинформировали в пресс-службе ГАБТ, добавив, что главные партии репетируют ведущие артисты балетной труппы Алена Ковалева, Елизавета Кокорева, Кристина Кретова, Екатерина Крысанова, Анна Никулина, Анастасия Сташкевич, Элеонора Севенард, Юлия Степанова, Мария Виноградова, Арина Денисова, Ольга Марченкова, Дарья Хохлова, Мария Кошкарева, Артемий Беляков, Егор Геращенко, Владислав Лантратов, Артем Овчаренко, Денис Родькин, Денис Савин, Дмитрий Смилевски, Игорь Цвирко, Дмитрий Выскубенко, Денис Захаров, Даниил Потапцев, Алексей Путинцев, Ратмир Джумалиев и другие.

О балетах Стравинского

Первое крупное произведение - балет "Жар-птица" (1910 г.) - Игорь Стравинский написал по заказу Сергея Дягилева, за ним последовали "Петрушка" (1911 г.) и "Весна священная" (1913 г.), где композитор порывает с музыкальной традицией, свободно используя неразрешенные диссонансы и постоянно меняющиеся ритмы невероятной сложности. С тех пор имя Стравинского стало символом ультрасовременных тенденций в музыке.

Замысел "Свадебки" Стравинский вынашивал больше десяти лет. Композитор искал музыкальную форму, оркестровый состав, традиционный фольклорный текст, которые бы представляли подлинный русский обряд. Его идея нашла блестящее воплощение в хореографии Брониславы Нижинской. Именно ей Дягилев доверил постановку этого произведения, парижская премьера "Свадебки" в 1923 году стала фурором.

Балет "Жар-птица" впервые появился на сцене Большого театра в 1964 году (дирижер Марк Эрмлер, хореография Михаила Фокина, художник Александр Головин). В 1982 году спектакль был восстановлен, однако надолго не задержался в репертуаре и с тех пор не появлялся на сцене Большого.

Первая постановка балета "Петрушка" была представлена в Большом театре в 1921 году. Впоследствии балет был также поставлен в 1964, 1982, 1990, 2010 гг. Последняя на данный момент постановка состоялась в 2018 году, ее осуществили хореограф Эдвард Клюг, сценограф Марко Япель, художник по костюмам Лео Кулаш.