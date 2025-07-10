На "Золотую Маску" подали заявку более 360 театров страны

Соискателями главной театральной премии России стали 550 спектаклей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Более 360 театров из 141 города России подали заявку на участие в Национальной театральной премии и фестивале "Золотая маска" (сезон 2024/2025). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе премии.

"Активно идет заявочная кампания сезона 2024/2025, стартовавшая в феврале этого года. Свои заявки направили более 360 театров со всей страны. На соискание главной театральной премии России выдвинуто 550 спектаклей. В заявочной кампании участвуют все 9 краев, 20 республик, 40 областей, три города федерального значения и два автономных округа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на сегодняшний день в числе лидеров по количеству направленных заявок - Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, Республики Башкортостан, Татарстан и Якутия, Омская, Пензенская и Свердловская области. "Всего на награду претендуют театры из 141 города", - подчеркивают организаторы премии.

Также были определены писатели, по произведениям которых было подано наибольшее количество заявок. Лидером стал Александр Пушкин. В число наиболее популярных авторов также вошли Антон Чехов, Федор Достоевский и Николай Гоголь. "Среди произведений, по которым поставлены спектакли, посвященные Великой Победе, на первом месте - книги Бориса Васильева", - добавляют в пресс-службе.

Лауреаты сезона 2024/2025 будут определяться в пяти конкурсах: спектакли драматического театра, театров оперы, оперетты/мюзикла, балета и театров кукол. Причем в первом - сразу две номинации: "Спектакль-лауреат. Драматический театр. Большая форма" и "Спектакль-лауреат. Драматический театр. Малая форма", в конкурсе балетных постановок - три: "Спектакль-лауреат. Классический балет", "Спектакль-лауреат. Современный балет", "Спектакль-лауреат. Современный танец". В других трех конкурсах - по одной номинации.

"Количество премий в каждой из номинаций может доходить до пяти. Таким образом, в основных номинациях жюри может определить до 40 лауреатов. Появится и новая номинация вне конкурсов - "Лучший спектакль сезона для детей". Кроме того, будут вручены специальные премии "Золотой Маски", - заключили организаторы, отметив, что прием заявок будет завершен 31 июля.

О "Золотой маске"

"Золотая маска" учреждена в 1993 году как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол. Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов. Программу фестиваля дополняют внеконкурсные проекты.

Победители премии получают приз - маску в квадратной раме, выполненную по эскизу сценографа народного художника РФ Олега Шейнциса. За основу художник взял маску венецианского карнавала, добавив к ней элемент российской государственной символики - двуглавого орла.

ТАСС - генеральный информационный партнер премии.