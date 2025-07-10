Русский музей начал реставрацию гигантских исторических полотен художника Угрюмова

Генеральный директор культурного учреждения Алла Манилова сообщила, что работа займет около двух лет и будет вестись в открытом для зрителей режиме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Специалисты Государственного Русского музея начали реставрацию двух гигантских картин, созданных художником Григорием Угрюмовым на исторические сюжеты в конце XVIII века. Как сообщила журналистам генеральный директор музея Алла Манилова, реставрация займет около двух лет и будет вестись в открытом для зрителей режиме.

"У нас начинается новый реставрационный "блокбастер", рассчитанный на целых два года - столь серьезна и сложна будет работа, которая предстоит нашим реставраторам. <…> Эти полотна связаны генетически с Русским музеем, потому что написаны они были Григорием Угрюмовым по заказу Павла I, когда строился Михайловский замок. Павел сам заказал эти две картины Григорию Угрюмову, как самому знаменитому историческому живописцу тогда, более того, он выбрал их сюжеты", - сказала Манилова.

Масштабные полотна "Взятие Казани 2 октября 1552 года" и "Призвание Михаила Федоровича Романова на царство 14 марта 1613 года", созданные Угрюмовым в 1799 году, украшали Воскресенский зал Михайловского замка. В 1897 году, в период формирования основной коллекции, шедевры Угрюмова вошли в собрание Русского музея. В последние годы картины вновь экспонировались в замке и служили частью постоянной экспозиции Воскресенского зала. Однако их состояние требовало помощи реставраторов.

"Наша задача - провести два очень крупных этапа восстановительных работ. Это непосредственно консервация, которая направлена на стабилизацию внутреннего состояния картин, устранение процессов старения, разрушения, приостановку их и выведение поверхности в более ровное и гладкое состояние. Второй этап - это непосредственно работа с живописью. Это удаление всех поздних наслоений, большого количества реставрационных лаков, копоти, загрязнений, старых записей, которые выполнены были на скорую руку на экспозиции, и приведение уже непосредственно живописи в ее авторское звучание, как это сделал Угрюмов", - рассказала ведущий художник-реставратор, руководитель проекта Ольга Кленова.

Работы проведут в рамках трехстороннего соглашения о развитии национальной школы реставрации, которое в феврале 2025 года подписали Министерство культуры РФ, Государственный Русский музей и ПАО "Газпром". За работой реставраторов по восстановлению двух картин классика русского искусства смогут наблюдать все гости корпуса Бенуа Русского музея в зале открытой реставрации. Этот формат, впервые примененный при реставрации картины "Последний день Помпеи" Карла Брюллова, вызвал большой интерес у гостей музея, поскольку он позволяет наблюдать за процессом, который обычно остается скрытым.

Для студентов в рамках проекта ПАО "Газпром" "Друзья Петербурга" будет реализована образовательная программа, в рамках которой будут проводиться мастер-классы, а также будет создан специальный видеокурс. После завершения работ картины вернутся в Михайловский замок.