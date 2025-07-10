В Москве пройдет специальный показ фильма о космической стыковке "Союз-Аполлон"

Спецпоказ состоится в большом зале исторического кинотеатра "Художественный"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Документальная лента "Союз-Аполлон. Сила притяжения" будет представлена на специальном показе в столичном кинотеатре "Художественный" 16 июля. Мероприятие приурочено к 50-летию стыковки космических кораблей СССР и США "Союз-19" и "Аполлон" на орбите Земли.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе проекта, картина кинокомпании Amalgama Studio посвящена "легендарному рукопожатию в космосе" - орбитальной стыковке над Эльбой 17 июля 1975 года. "Уникальный международный проект стал важным шагом навстречу друг другу двух ядерных держав, а дружеское рукопожатие капитанов экипажей Алексея Леонова и Томаса Стаффорда в космосе внушало надежду на потепление политического климата на Земле", - рассказали ТАСС организаторы.

В фильме, по данным пресс-службы, использованы архивные киноматериалы и интервью с непосредственными участниками событий. Среди них - летчик-космонавт СССР и РФ, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Алексей Леонов и генерал-лейтенант авиации США, летчик-испытатель, астронавт NASA Томас Стаффорд. "Даже спустя полвека проект "Союз-Аполлон" является выдающимся достижением в истории космонавтики, а жизненный путь его участников - примером настоящей дружбы, профессионального долга, верности выбранному жизненному пути и невероятной любви к космосу", - сказали в пресс-службе.

Спецпоказ пройдет в большом зале исторического кинотеатра "Художественный". В программу вечера включена торжественная часть с чествованием ветеранов космонавтики. Запланировано проведение телемоста между Россией и Америкой.

Официальным партнером мероприятия выступает АНО "Москино", реализующее программу развития Московского кинокластера в рамках проекта "Москва - город кино". Кластер включает кинопарк и кинозавод "Москино", Киностудию им. Горького, сеть кинотеатров "Москино", кинокомиссию и киноплатформу "Москино".

ТАСС - официальный партнер мероприятия.