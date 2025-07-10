В России учредили национальную премию для управленцев в сфере культуры

Премия будет ежегодно присуждаться Минкультуры в целях выявления, поддержки и поощрения выдающихся управленцев, которые внесли весомый вклад в развитие культурной среды страны

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Минкультуры РФ учредило национальную премию для управленцев в сфере культуры. Соответствующий приказ, подписанный министром культуры Ольгой Любимовой, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, премия будет ежегодно присуждаться ведомством в целях выявления, поддержки и поощрения выдающихся управленцев, которые внесли весомый вклад в развитие культурной среды страны.

Как отмечается в документе, ее будут присуждать лицам по восьми номинациям: "Руководитель органа власти в сфере культуры", "Руководитель организации культуры", "Руководитель проекта в сфере культуры", "Руководитель творческого коллектива/творческой команды", "Руководитель образовательного учреждения/проекта в сфере культуры", "Наставник", "Молодой руководитель", "СВОя культура".

Для присуждения награды будет проводиться конкурсный отбор. Лауреатам будут вручать диплом и памятную статуэтку.