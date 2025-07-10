В музее-заповеднике "Архангельское" открылась выставка о богах Олимпа

Экспозиция знакомит посетителей с живописными и графическими работами, фарфором, скульптурами, бронзовыми изделиями и слепками с резных камней

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Выставочный проект "Сюжеты и символы. Боги Олимпа" открылся в Государственном музее-заповеднике "Архангельское", передает корреспондент ТАСС. Экспонаты можно увидеть в Верхнем зале Колоннады и парке.

"Это третья выставка в цикле "Сюжеты и символы". Она посвящена расшифровкам сюжетов и символов художественных произведений, окружающих нас на территории усадьбы, и конкретно богам Олимпа и предметам, которые с ними связаны. Предыдущие выставки цикла были посвящены богиням и Амуру", - рассказала куратор выставки, хранитель музейных предметов Анастасия Москалева.

Экспозиция знакомит посетителей с живописными и графическими работами, фарфором, скульптурами, бронзовыми изделиями и слепками с резных камней. Выставка стала продолжением первого в истории музея проекта, который был посвящен интерпретации и анализу мифологических тем, символов и образов олимпийских богов, встречающихся как в парке, так и в интерьере усадьбы.

По словам Москалевой, на выставке впервые представлены два барельефа из собрания музея-заповедника. Первый из них - "Аполлон и Дафна", второй - "Венера в кузнице Вулкана". "Также дебютом являются книжные иллюстрации, которые мы можем показывать только в рамках выставок. И поскольку далеко не все иллюстрации можно на выставке раскрыть, многие из них представлены в виде гравюр над витринами", - дополнила куратор.

Говоря об истории создания выставки, куратор отметила, что многие предметы усадьбы, особенно скульптуры, часто остаются незамеченными посетителями. Для того чтобы привлечь внимание к экспонатам был разработан цикл подобных выставок.

ТАСС - генеральный информационный партнер музея-заповедника "Архангельское".