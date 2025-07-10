Выставка "Чайковский. Прогулки по Москве" пройдет с 17 июля по 10 ноября

Ее можно посетить до 10 ноября

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Выставка "Чайковский. Прогулки по Москве", приуроченная к 185-летию со дня рождения композитора, откроется 17 июля в Музее П. И. Чайковского в Москве. Она будет работать по 10 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Москва оказала колоссальное влияние на жизнь и творчество Петра Ильича Чайковского. Здесь родились произведения, прославившие его на весь мир. Столица стала источником вдохновения, местом творческих открытий, дружбы и, конечно же, именно здесь Петр Ильич воспитывал верных последователей", - рассказал генеральный директор Музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Брызгалов.

Выставка проведет зрителей по значимым для композитора местам столицы - от Московской консерватории и Большого театра до парка "Сокольники" и Кудринской площади. Она будет сопровождаться видеоэкскурсией по центру столицы, а работы современных московских художников помогут посетителям посмотреть на исторические места глазами человека XXI века.

На выставке также будут представлены экспонаты из собрания Российского национального музея музыки: рукопись Торжественной увертюры "1812 год", прижизненное издание музыки к весенней сказке А. Н. Островского "Снегурочка", архивная фотография первого исполнения оперы "Евгений Онегин" 1879 года и архивные материалы. Также будет представлен портрет композитора, написанный победителем художественного конкурса "Как видит музыку Петра Ильича Чайковского молодой художник" Даниилом Чашечкиным.