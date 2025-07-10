В Петербурге пройдет фестиваль "Бродский Drive"

Мероприятие состоится в Шереметевском саду

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. 11-й международный музыкальный фестиваль "Бродский Drive" соберет любителей джаза в одном из самых поэтически мощных мест Петербурга - в Шереметевском саду, рядом с Музеем Анны Ахматовой. Здесь в течение трех дней будут представлены 10 проектов, в том числе и непосредственно связанных с именем Иосифа Бродского.

"Наша публика - это люди, у которых есть свое представление о том, что такое хорошо и что такое плохо в искусстве, они стремятся к особенной атмосфере. Эту особенную атмосферу дарит сад, дарит музей, и мы лишь своей музыкой стараемся ничего здесь не нарушить и органично вписаться в это пространство. Потому что само название фестиваля "Бродский Drive" обязывает. Это особенная ответственность. Мы тщательно выбираем участников и относимся к этому очень серьезно", - рассказал на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС художественный руководитель фестиваля пианист Андрей Кондаков. Сам худрук представит программу Andrei Kondakov Festival Stars, в которой объединит джазовых героев нашего времени, универсальных музыкантов из Москвы, получивших признание за рубежом.

Программа большого джазового уик-энда продемонстрирует цельность и созвучие различных стилей, энергий и стремлений импровизационного искусства. Откроется праздник новой программой "Воображаемый фольклор" аккордеонистки, композитора и вокалистки Эвелины Петровой, которая в дуэте с контрабасистом Владимиром Волковым исполнит свои композиции, тесно переплетенные с драматическим и музыкальным смыслом народной музыки.

Постоянный резидент фестиваля трубач, композитор и экспериментатор Вячеслав Гайворонский представит программу "Семь звукоголосий" - пьесы к выбранным стихам с голосом Иосифа Бродского, который был большим ценителем джаза. Музыкально-поэтическую тему подхватит проект Sketches саксофониста, режиссера, перформера Алексея Круглова и пианистки и вокалистки Карины Кожевниковой. В нем шедевры Баха, Генделя, Моцарта гармонично переплетены со стихами Пушкина, Бродского, Блока, Ахматовой, джазовым и оперным вокалом.

Организатор международных проектов московский барабанщик Дмитрий Сабуров привезет на фестиваль австралийского тромбониста и вокалиста Дэна Барнетта, чьи выступления привлекают публику яркой подачей и артистичностью. В числе участников - петербургский пианист Михаил Марышев с авторскими композициями в стиле джаз-фьюжн и аранжировками мелодий советской эстрады. Новая программа Crossroads саксофонистки и вокалистки Полины Ильиной вдохновлена идеей выбора, который человек ежедневно делает на своем пути.

Фестиваль пройдет при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.