В Петербурге пройдет кинофорум в память о режиссере Марлене Хуциеве

Регистрация участников мероприятия стартует 1 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Кинофорум в память о советском и российском режиссере Марлене Хуциеве ("Весна на Заречной улице", "Застава Ильича") пройдет в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба одного из старейших киновузов России - Государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ).

"Кинофорум, посвященный 100-летию [со дня рождения] Марлена Хуциева, ставит перед собой задачу познакомить молодое поколение с творческим наследием режиссера, исследовать его влияние на развитие отечественного кинематографа и обсудить актуальные вопросы современной киноиндустрии", - говорится в сообщении.

В рамках кинофорума планируются показы фильмов Хуциева с последующим обсуждением, лекции и мастер-классы от ведущих киноведов, режиссеров и сценаристов, а также круглые столы и дискуссии, посвященные творчеству Хуциева и проблемам современного кинематографа.

Официальная регистрация участников стартует 1 сентября 2025 года. Сам же Всероссийский молодежный историко-просветительский кинофорум пройдет в октябре. Как сообщили ТАСС в пресс-службе института, пока даты уточняются.

О режиссере

Марлен Хуциев родился 4 октября 1925 года в Тифлисе (ныне - Тбилиси, Грузия). Он закончил режиссерский факультет ВГИК. Хуциев является одним из создателей фильма "Весна на Заречной улице", также снял картины "Два Федора", "Застава Ильича", "Июльский дождь" и другие. Возглавлял гильдию режиссеров Союза кинематографистов РФ.

В декабре 2008 года Хуциев был избран председателем Союза кинематографистов РФ, в 2009 году суд отменил решение съезда Союза. Входил в состав правления Союза кинематографистов РФ. Был награжден орденами "Знак Почета" (1975), "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней (1996, 2000, 2006), Почета (2010), Дружбы (2016). Лауреат Государственной премии РФ 1993 года в области киноискусства за фильм "Бесконечность".