В Липецкой области в августе состоится фестиваль "Джаз на Зеленом острове"

Ведущим фестиваля по традиции будет известный джазовый трубач, телеведущий, композитор Вадим Эйленкриг

ЛИПЕЦК, 11 июля. /ТАСС/. Ежегодный фестиваль "Джаз на Зеленом острове" пройдет в Липецкой области 9 августа 2025 года. На мероприятии выступят коллективы из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Фестиваль "Джаз на Зеленом острове" вновь пройдет в Липецке - 9 августа на сцену выйдут коллективы, которые уже завоевали любовь почитателей джаза в Москве и Санкт-Петербурге. Ведущим фестиваля по традиции будет известный джазовый трубач, телеведущий, композитор Вадим Эйленкриг. Он выступит вместе со своим проектом Eilenkrig Crew", - сказал Артамонов.

В частности, на мероприятии выступит группа Dizzy Dutch Duck под управлением петербургского тромбониста и аранжировщика Антона Боярских, а также флейтист Московского джазового оркестра Игоря Бутмана, мультиинструменталист, баритон-саксофонист Александр Довгополый, который является постоянным участником главных джазовых фестивалей России.

Помимо этого, на сцене фестиваля выступит коллектив New Blood Big Band под руководством Сергея Долженкова. Данный оркестр стал одним из главных открытий российской джазовой сцены 2021 года и заслужил высокую оценку известного шведского композитора Матса Холмквиста, назвавшего его "одним из лучших составов в Европе", пояснил губернатор.

В рамках мероприятия также состоится выступление международной звезды - австралийской певицы доминиканского происхождения Фантине, которая с 2014 года также является приглашенной солисткой Московского джазового оркестра Игоря Бутмана.

"Очень рад, что этот джазовый фестиваль снова пройдет в Липецке. Такие события делают культурную жизнь региона ярче, а зрители могут услышать выдающиеся коллективы. Уверен, что жители и гости Липецка получат незабываемые эмоции", - сказал Артамонов.