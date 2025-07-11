Рекордное число зрителей может побывать на этнофестивале в Красноярском крае

Первый вице-губернатор - руководитель администрации губернатора региона Сергей Пономаренко сообщил, что мероприятие может собрать более 90 тыс. человек

КРАСНОЯРСК, 11 июля. /ТАСС/. Рекордное число зрителей может побывать на XXI Международном фестивале этнической музыки "МИР Сибири" (Музыка и ремесла Сибири) в Шушенском на юге Красноярска. Об этом сообщил на торжественной церемонии открытия фестиваля первый вице-губернатор - руководитель администрации губернатора края Сергей Пономаренко.

В 2024 году фестиваль посетило около 90 тыс. человек, что стало рекордом. В 2023 году на фестивале побывали 77,5 тыс. человек.

"В прошлом году все площадки фестиваля посетили 90 тыс. человек. Вот я сегодня ехал на машине за рулем сюда и стоял в бесконечной пробке, вереница автомобилей. Поэтому, мне кажется, есть надежда, что рекорд прошлого года в этом году будет побит", - сказал Пономаренко.

В свою очередь депутат Госдумы Сергей Еремин отметил, что на фестиваль приезжают тысячи людей из разных регионов страны, и он стал "элементом культурного достояния".

Первые площадки фестиваля начали работу в четверг, 10 июля, и, по данным организаторов, на нем побывало 12 тыс. зрителей, а в палаточном городке "Мира Сибири" было установлено более тысячи палаток. Среди новшеств фестиваля - образовательная программа молодежи из числа номинантов этномузыкального конкурса. Будет работать Школа творческого проектирования от Центра развития творческих компетенций РАМ имени Гнесиных и молодежного совета министерства культуры края.

О программе фестиваля

За звания лауреатов и обладателей Гран-при в финале будут бороться 50 номинантов: 12 в мастеровом конкурсе и 38 - в этномузыкальном. Всего в 2025 году на участие в фестивале было представлено более 400 заявок (от музыкальных коллективов и солистов - 227, от мастеров - 181). География участников охватила 64 субъекта РФ, в том числе регионы Донбасса и Новороссии.

Среди хедлайнеров фестиваля французская исполнительница Морган Джи, которая даст концерт с Красноярским филармоническим русским оркестром им. А.Ю. Бардина, музыканты из Китая - группа Mysterain. Также среди иностранных гостей сербская группа Resavac Balkan Trio, исполняющая как собственные песни, так и музыку Эмира Кустурицы и Горана Бреговича.

"Одним из ярких событий вечерней программы главной площадки станет театрализованный концерт мультикультурной команды "Джем-тост". Актеры и музыканты из Алжира, Армении, Грузии, Кубы и России устроят внестилистический перформанс, микс разных жанров и направлений - от русского фолка и грузинского многоголосья до джаза и фламенко", - сообщили в оргкомитете фестиваля.

Первый "Мир Сибири", до 2012 года носивший название "Саянское кольцо", прошел в 2003 году. Фестиваль включен в нацпроект "Культура". В 2024 году Гран-при конкурса получил Нерехтский рожечный хор из Костромской области. Фестиваль удостоился патроната ЮНЕСКО. В 2025 году фестиваль проходит с 10 по 13 июля.

ТАСС - главный партнер фестиваля.