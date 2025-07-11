Выступление Хиблы Герзмавы завершило фестиваль "Курчатов фест" в Челябинске

Мероприятие проводится в третий раз, на площади Науки у памятника И. Курчатову

ЧЕЛЯБИНСК, 11 июля. /ТАСС/. Народная артистка РФ Хибла Герзмава выступила в завершающий день фестиваля классической музыки "Курчатов фест", который 10-11 июля проходил в Челябинске на площади Науки. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

"Курчатов фест" - долгожданное музыкальное событие этого лета. Он собрал тысячи зрителей на площади Науки, возле памятника Игорю Курчатову. Погода помогла создать потрясающую атмосферу фестивалю высокой музыки под открытым небом. В течение двух дней челябинцы услышали и увидели выступления ярчайших звезд. Актриса театра и кино Дарья Мороз, оперная прима Хибла Герзмава, солист Олег Долгов и, конечно же, наш симфонический оркестр под руководством Алексея Рубина", - приводятся слова министра культуры Челябинской области Алексея Бетехтина.

Он отметил, что благодаря поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера "Курчатов фест" стал ежегодным событием, которое всегда с нетерпением ждут жители региона.

Организаторы добавили, что фестиваль стартовал 10 июля, в первом отделении концерта прозвучали шедевры классической музыки, во втором - актриса театра и кино Дарья Мороз в сопровождении оркестра представила интерпретацию знаменитой сказки - симфоническую сюиту "Шехеразада". 11 июля зрители услышали арии и дуэты Пуччини, Верди, Чилеа.

Фестиваль классической музыки под открытым небом "Курчатов фест" - одно из главных событий культурной жизни Южного Урала. Мероприятие проводится в третий раз, на площади Науки у памятника И. Курчатову, звучат шедевры классической музыки в исполнении солистов с мировым именем. Художественный руководитель фестиваля - главный дирижер Государственного симфонического оркестра Челябинской области Алексей Рубин.