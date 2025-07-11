В Петербурге фестиваль "Опера - всем" представит шедевры композиторов четырех стран

Продолжится фестиваль постановкой редко исполняемой оперы Рихарда Штрауса "Саломея", которая находится в фокусе древневосточной, классической, модерна и неоклассической культур

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. XIV Санкт-Петербургский международный фестиваль "Опера - всем" с 12 по 24 июля подарит горожанам и гостям классические произведения композиторов России, Германии, Италии и Франции. Все спектакли под открытым небом вписаны в архитектурные достопримечательности города и пригородов и свободны для посещения для всех желающих.

"Мы давно планировали показать "Хованщину", которая считается вершиной у Мусоргского, но решили подождать, пока фестиваль не станет совсем солидным. И вот теперь мы вполне созрели для такой постановки и покажем ее в конце фестиваля на Соборной площади Петропавловской крепости. С годами у нас сложилась дружная команда из артистов Театра имени Шалянини, солистов Мариинского и Михайловского театров. Мы и на этот раз хорошо работали вместе", - сказал на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС музыкальный руководитель фестиваля Фабио Мастранджело. Он продирижирует во главе оркестра "Северная симфония" тремя из четырех фестивальных спектаклей.

В этом году фестиваль расширит свою географию и представит две постановки в новых локациях. Одной из них станет Юсуповский сад, где 12 июля будет исполнена одна из самых популярных опер Джакомо Пуччини "Мадам Баттерфляй" в поставке Дмитрия Белянушкина. Как заметил Мастранджело, его соотечественнику Пуччини особенно повезло с фестивальными постановками, где ранее на языке оригинала прозвучали его оперы "Манон Леско", "Тоска", "Турандот" и "Богема".

Продолжится фестиваль постановкой редко исполняемой оперы Рихарда Штрауса "Саломея", которая находится в фокусе четырех культур: древневосточной, классической, модерна и неоклассической. Опера будет представлена на новой для фестиваля площадке - на Пионерской площади перед зданием ТЮЗа, фасад которого отдаленно напоминает архитектуру итальянского неоклассицизма 30-х годов ХХ века, одновременно являясь переосмысленной цитатой античного портика. Над этим спектаклем работают музыкальный руководитель постановки народный артист России Сергей Стадлер и режиссер, арт-директор фестиваля Виктор Высоцкий.

Комедийный жанр в этом году будет представлен оперой "Черное домино" Даниэля Обера. Место ее действия удачно вписывается в парадный плац перед Екатерининским дворцом музея-заповедника "Царское Село". Чтобы публика активней реагировала на комические повороты действия, режиссер Аркадий Гевондов в порядке исключения поставил спектакль не на французском, а на русском языке.

Постановка "Хованщины" 24 июля будет реализована в формате digital opera - оперы цифровой эпохи с использованием мультимедийных средств. Такой технический замысел осуществляет режиссер, народный артист России Юрий Лаптев. Сценографом этого и всех других фестивальных спектаклей выступила Юлия Гольцова.

О фестивале

"Опера - всем" - международный оперный фестиваль, который с 2012 года каждое лето проходит с новыми названиями на различных открытых площадках Петербурга и пригородов. Жизнь каждого спектакля ограничена лишь одним показом.

Фестиваль организован при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Организаторами проекта выступают Музыкальный театр имени Федора Шаляпина и Некоммерческое партнерство "Искусство XXI век".

По подсчетам организаторов, события фестиваля за 13 лет посетили более 370 тысяч человек.