В Москве прошла премьера фильма к 50-летию Захара Прилепина

В основу картины легли отрывки из книг писателя, таких как "Патологии", "Санькя" и "Собаки и другие люди"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Премьерный показ фильма "Родня о Захаре", посвященного 50-летию подполковника Росгвардии, политического деятеля и писателя Захара Прилепина, состоялся в кинотеатре "Синема парк" в Москве, передает корреспондент ТАСС. В съемках фильма приняли участие помощник президента РФ Владимир Мединский, министр культуры РФ Ольга Любимова, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, народный артист РФ Владимир Машков, сербский сценарист и режиссер Эмир Кустурица, а также близкие и знакомые писателя.

Так, Мединский назвал Прилепина "инженером человеческих душ". "Сейчас у меня в руках его книга о Степане Разине. Я жду, когда выдастся отпуск или длинный перелет, чтобы взять ее с собой. Мне кажется, Захар обладает способностью и талантом убеждать. Переделать людей невозможно, но отрихтовать их поведение вполне в силах великих, выдающихся русских писателей. Вот Захар в их числе", - сказал он.

Ольга Любимова, в свою очередь, подчеркнула роль Прилепина в современной литературе. "Многие любят его книги, многие - нет. Однако не считаться с Прилепиным невозможно. Его работы - это произведения гражданина с активной жизненной позицией", - отметила министр. По ее словам, в произведениях чувствуется мужественность и брутальность. Глава ведомства подчеркнула, что именно характеристик не хватает в современной литературе.

"Его талант позволяет раскрывать чувства, эмоции и смыслы через слова. <…> Это удивительный сплав характера - стального русского характера, который чувствуешь, читая его произведения", - сказал о писателе Машков.

В основу фильма легли отрывки из книг писателя, таких как "Патологии", "Санькя" и "Собаки и другие люди", которые зачитывал актер театра и кино Игорь Петренко в знаковых для писателя местах - Донбассе и Соловецких островах. Картина была дополнена фотографиями и видео из личного архива писателя.

Во время праздничного вечера также состоялось выступление Государственного кремлевского духового оркестра Управления делами президента РФ и музыкального коллектива "Лампасы". Гости также могли посмотреть биографическую и художественную выставку "Наши. Свои. Родня". Сам Прилепин со сцены признался, что праздничный вечер стал для него сюрпризом.