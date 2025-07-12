Михалков перечислил фильмы, подходящие для обмена между Россией и США

В частности, председатель Союза кинематографистов РФ назвал "Пять несложных музыкальных фраз", "Пролетая над гнездом кукушки", "Движение вверх" и "Легенду №17"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков в беседе с ТАСС назвал фильмы, которые можно было бы включить в список для обмена между Россией и США.

Ранее, как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по телефону обсудили возможность обмена между странами фильмами, продвигающими традиционные ценности.

"Мы в той или другой степени всегда поддерживаем, отстаиваем ценности нравственные", - сказал Михалков. Если же говорить про американские фильмы за все времена, то режиссер выбрал бы три картины. Это "Пять несложных музыкальных фраз" 1970 года - роуд-муви с Джеком Николсоном и фильм с этим же актером "Пролетая над гнездом кукушки" (1975). Также Михалков выделил комедийно-драматическую ленту 1973 года "Бумажная луна".

Выбирая из современных российских фильмов, режиссер остановился на фильмах "Студии Тритэ Никиты Михалкова". "Поверьте, я не рекламирую нашу студию, мы в принципе в рекламе не нуждаемся. Но если вы навскидку перечислите хотя бы часть наших картин, вы убедитесь, что эти картины могут быть понятны в любой стране, и для любого зрителя они будут отстаивать наши ценности - считает Михалков. - Хоть "Движение вверх", хоть "Легенда №17", "Экипаж", "Огонь", "Бременские музыканты", "Чемпион мира" или "Кракен". Причем заметьте, я умышленно не называю ни одной своей картины, снятой на той же студии".