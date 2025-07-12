Миронов: география фестиваля "Горький +" может расшириться до пяти городов

Народный артист РФ добавил, что ведутся активные переговоры с представителями двух городов, которыми, с большой вероятностью, и пополнится география фестиваля

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Художественный руководитель фестиваля искусств "Горький +" народный артист РФ Евгений Миронов допустил, что в будущем фестиваль пройдет сразу в пяти городах. По его словам, сейчас идут переговоры с представителями двух регионов.

"Безусловно, география будет расширяться. К нам постоянно поступают новые предложения из разных городов - Максим Горький много где бывал: в большом количестве городов с его именем связаны названия улиц, предприятий, домов культуры, станций метро. Писатель оставил глубокий след в истории - и мы его переосмысляем", - сказал Миронов в беседе с ТАСС.

Собеседник агентства добавил, что сегодня ведутся активные переговоры с представителями двух городов, которыми, с большой вероятностью, и пополнится география фестиваля. "Сейчас мы назвать их не можем, но как только появятся какие-то договоренности, мы все объявим", - заключил он.

Из истории фестиваля искусств

"Горький +" нацелен на сохранение литературного наследия Максима Горького и знакомство широкого круга зрителей с его творчеством. История проекта берет начало от фестиваля "Горький в Парке Горького", который впервые состоялся в 2022 году. В 2023 году фестиваль вышел за рамки Парка Горького: он прошел в Москве, Нижнем Новгороде и Казани.

В 2025 году расширенная география фестиваля была сохранена. В Нижнем Новгороде "Горький +" проходил с 20 по 22 июня, в Татарстане - с 4 по 6 июля. Московская программа фестиваля стартует 28 августа и продлится до конца лета.