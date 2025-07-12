В список наследия ЮНЕСКО внесли памятники исторической области Хутталь

Решение об этом приняли на 47-й сессии Комитета всемирного наследия в Париже

ДУШАНБЕ, 12 июля. /ТАСС/. Более 10 древних памятников исторической области Хутталь, расположенной на территории нынешней Хатлонской области на юге Таджикистана, внесены в список всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), решение об этом приняли на 47-й сессии Комитета всемирного наследия в Париже. Об этом сообщил МИД Таджикистана.

"Памятники культурного наследия Древнего Хутталя стали пятым по счету объектом всемирного наследия в Таджикистане", - говорится в сообщении на сайте дипломатического ведомства. Отмечается, что всего в номинацию попали 11 памятников археологии и архитектуры, в том числе буддийский монастырь Аджина-Теппа, крепость и городище Хулбук, Манзара-Теппа, крепость и городище Золи Зар, мавзолей Мавлоно Тоджиддина, Халевард (Кофиркала), Тохир Караван-сарай, Шахр-Теппа и буддийский храм Хишт-Теппа.

"По мнению ЮНЕСКО, данные памятники иллюстрируют многогранность культуры Древнего Хутталя - независимого средневекового государства, которое процветало с VII по XVI века нашей эры на территории Хатлонской области. Выступая в качестве активного участника и производственного центра Великого Шелкового пути, данное государство также оказало значительное воздействие в области регионального обмена культурными ценностями", - добавили в МИД Таджикистана.

Артефакты, свидетельствующие о древней столице на территории поселка Хулбук, были впервые обнаружены в 50-х годах XX века. В ходе раскопок археологи установили, что в центре поселка располагался богато украшенный дворец правителя с цитаделью из кирпича. Постройка, как считают ученые, относится к XI веку. Также было установлено, что в этом населенном пункте была система водоснабжения и канализации - при раскопках обнаружили систему труб, по которым поступала вода и отводилась за пределы поселения.

Кроме того, археологи также нашли там систему желобов и труб, по которым мог распространяться нагретый воздух, что свидетельствует о наличии в поселении системы отопления. При раскопках были обнаружены сотни различных артефактов, подтверждающих высокий уровень культуры местных жителей в средние века, а одной из самых интересных находок считаются так называемые хулбукские шахматы - 28 разных фигур из слоновой кости.

"Исчезнувшей столицей" Хулбук называют потому, что город по неустановленным причинам прекратил существование после XII века. Границы исторического региона Хутталь, столицей которого являлся город на месте поселка Хулбук, с точностью не определены, однако предполагается, что она примерно соответствует территории современной Хатлонской области.